陸之駿打高端痛到無法睡！好友曝「1徵兆」：和九把刀岳母完全相同

▲陸之駿打完疫苗，下午竟出現背痛症狀。（圖／翻攝自陸之駿臉書）



記者劉維榛／綜合報導

作家陸之駿23日接種高端疫苗，不料24日上午猝逝，指揮中心表示，死因為「主動脈剝離合併心包填塞」。陸之駿的好友，也就是資深媒體人陳東豪難過表示，其實陸之駿當天打完疫苗就覺得背痛，還跟朋友們反映不適，而此背痛症狀跟九把刀岳母狀況相同，陳更自責沒堅持叫陸之駿就醫，「但一切來不及了。」

今（27）日陳東豪接受周玉蔻的電台專訪，表示陸之駿打完疫苗後，下午接近傍晚時，就跟小孩說背有點痛，但一家人都沒想太多，陸之駿吃完晚餐後，大兒子還幫忙揉背舒緩，不過背痛的狀況依舊持續，到了深夜12點時，小孩也曾詢問是否要看醫師，而陸之駿認為「撐一下就好。」

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陳東豪說，陸之駿背痛到難以入睡，女兒也還有陪爸爸說話，隨後便回房睡覺，沒想到兄妹倆隔日一早再去爸爸房間查看時，發現他四肢已呈現冰冷狀態，「那時候已經走了，到院前死亡。」

▲桃檢25日針對遺體進行相驗，陸之駿一雙子女現身中壢殯儀館。（圖／記者陳以昇攝）



對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在26日說明，解剖看起來從離開心臟進入主動脈的「主動脈根」出現剝離、破裂情形，因為離心包膜就在旁邊而已，所以有破裂進心包膜引起心包填塞，其會急速引起血壓降低的休克的急症，不幸因為這樣的主動脈剝離合併心因性休克而過世。

陳東豪語氣沉重表示，陸之駿背痛過程中，其實都有跟周圍朋友透過LINE表示背痛，「但大家LINE來LINE去都沒有想到......因為九把刀岳母也是主動脈脈剝跟背痛情況」，因此大家都很懊惱，當下怎沒堅持叫陸之駿去看醫師，「是不是就不會有這事情發生？可是這一切都來不及了。」

▲九把刀岳母打AZ後，也出現背痛。（圖／翻攝九把刀臉書）



事實上，九把刀岳母在7月26日接種AZ疫苗7月30日出現症狀後，失去呼吸心跳過世，岳母在過世當天曾透露「背部往頸部開始劇痛」，還出現嘔吐症狀。不過解剖鑑定報告尚未出來，九把刀則在臉書發文，哀悼日前打完AZ疫苗後猝死的岳母，並表示已經寫了陳情書，希望提醒法醫多做一些檢驗，調查猝死與疫苗的關係。