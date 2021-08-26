桃園首輛「行動沙龍車」9月上路　巡迴關懷據點為長者提供服務

▲桃園市不動產開發公會捐贈「行動沙龍車」。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園首輛「行動沙龍車」即將上路囉！桃園市不動產開發公會26日捐贈市府一輛「行動沙龍車」，內部裝有舒適的半躺式洗髮椅、沖水台、儲水槽、加熱器等設備，隨著國內疫情趨緩，各社區照顧關懷據點暨巷弄長照站也陸續恢復營運，預計9月後將安排巡迴至偏鄉社區關懷據點，希望讓長者享有貼心的美髮服務。

出席捐贈儀式的市長鄭文燦表示，許多長輩十分節儉，捨不得花錢到理髮店剪髮或洗頭，希望未來透過行動沙龍車，包含社區關懷據點及老人文康中心的長者們都有機會體驗理髮、頭皮按摩、洗髮等服務，讓長輩們看起來更有精神、更樂於參與社交活動。

桃園市不動產開發公會理事長李文科表示，公會串聯1,100多家會員公司一同付出愛心，斥資約155萬元打造行動沙龍車，期盼發揮拋磚引玉的效果，號召更多民間團體跟進捐贈行動沙龍車，共同協助市府投入豐富資源，提供市民朋友更細緻、更全方位的市政服務。

市府社會局表示，目前桃園社區照顧關懷據點暨巷弄長照站共計367處，包含337處C級巷弄長照站及30處純據點。除了原有的共餐、卡拉OK、電話關懷、減緩老化失能活動等服務以外，社會局積極跨機關結合衛生局、體育局、勞動局，以及民間華科基金會、美容公會等，導入「據點5大創新服務」，包含：用藥宣導與諮詢、視障按摩、老人防跌、聽力保健與行動沙龍等。

包括市府社會局長鄭貴華、桃園市不動產開發商業同業公會理事長李文科、輔導理事長邱志揚、副理事長劉守禮等均一同出席活動。

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