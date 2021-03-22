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捐700萬透天厝做公益！　桃園95歲老榮民：台灣就是我的故鄉

▲老榮民劉永中愛台灣省儉用捐透天厝。（圖／市議員楊家俍提供）

▲老榮民劉永中愛台灣省儉用捐透天厝。（圖／市議員楊家俍提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市95歲劉永中老榮民，因長期受到平鎮區三安社區發展協會的照顧，決定捐出700多萬的透天厝，做為社區關懷據點之用，並以夫妻的名字中各一個字稱為「永美居」，夫妻2人則選擇到養護中心接受照顧，劉永中說，「台灣就是我的故鄉。」

▲劉永中軍旅生涯獲得不少勳章。（圖／市議員楊家俍提供）

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▲劉永中軍旅生涯獲得不少勳章。（圖／市議員楊家俍提供）

劉永中原籍中國江西省，21歲離家從軍，隨國民政府來台灣，軍伍生涯歷經抗日、剿匪，退伍後省吃儉用，經常一顆白饅頭配白開水就度過一餐，現在常穿的上衣還是穿了20年的舊衣服。目前靠養老金過活，有感跟老伴長年住在平鎮區，受到三安社區發展協會志工諸多照顧，今年1月將擁有市價700多萬元透天厝，指定捐贈提供協會作為社區關懷據點，協助長者復健、照顧用膳等。

▲▼老榮民捐透天厝作為社區關懷據點，並以夫妻各取1字為「永美居」。（圖／市議員楊家俍提供）

▲▼老榮民捐透天厝作為社區關懷據點，並以夫妻各取1字為「永美居」。（圖／市議員楊家俍提供）

▲▼老榮民捐透天厝作為社區關懷據點，並以夫妻各取1字為「永美居」。（圖／市議員楊家俍提供）

劉永中與愛妻膝下無子，對身外物看得很淡，由於身體健康每況愈下，他們3年多前住進安養中心，笑說自己的房子空著也不會生利息，而過去跌倒受傷、發燒住院，都是由三安協會志工幫忙張羅，應當湧泉以報，才起心動念將房產捐出善用。

三安社區發展協會理事長劉宜悌表示，劉永中堅持「報效國家，為台灣做點事情」，年初完成房產捐贈程序後，市府已交由公所啟用為社區關懷據點，取名「永美居」，紀念劉永中與其愛妻，將於4月9日舉辦表揚感謝儀式。

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