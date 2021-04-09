桃園95歲翁捐故居作關懷據點　「永美居」長留社區

▲鄭市長感謝劉永中先生捐贈永美居，打造社區關懷據點，提供長輩多元服務。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

早期隨著國民政府來台，退伍後定居在桃園市平鎮區華安里，現年95歲高齡的劉永中老先生，將其居住數10年的故居，捐給市府作為社區關懷據點使用，提供長輩多元服務，市長鄭文燦9日出席「劉永中捐贈永美居典禮」時肯定，劉永中老先生將財富奉獻給社會、將大愛精神留給社區。

▲▼劉永中老先生早期隨著國民政府來台，今捐故居作為社區關懷據點。（圖／市府提供）

鄭市長說，劉永中老先生早期隨著國民政府來台，與妻子鍾美利女士共同營造美好的家庭，市府也將該據點取名為「永美居」，作為紀念劉「永」中老先生及妻子鍾「美」利女士展現人間大愛及人生圓滿智慧的象徵。未來該據點將提供長輩就近參與教育學習、團康娛樂、共餐等服務，並規劃如寫書法、學唱歌或手工藝創作等活動，提升長輩的生活品質。

▲「永美居」長輩寫書法。（圖／市府提供）

平鎮三安社區包括華安里、新安里、東安里等3個里，早期公共設施較少，升格後，市府推動包括設置埤塘公園、改造社區活動中心，以及提升東安國中、東安國小校園環境等工作，未來也將持續加強相關公設，提升三安社區居民生活品質。鄭市長也代表市府致贈劉永中老先生「盛德」匾額，期許劉老先生的風範成為更多市民朋友學習的典範。

包括立法委員呂玉玲、前立法委員鄭寶清、市議員陳萬得、舒翠玲、楊家俍、劉仁照、市府社會局長鄭貴華、平鎮區長鄭錦文、捐贈人劉永中先生、退輔會桃園市榮民服務處長徐偉光、平鎮區三安社區發展協會理事長劉宜俤等均一同出席活動。

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