一起開心唱跳共學還有據點關懷照護　「洽溪」就像大家庭

▲羅玉櫻理事長（左三）感謝輔導員黃舜馨、王盈嵐，協助洽溪里社區發展協會會務推動。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

銀髮浪潮來襲，如何健康的在地老化，受到重視。桃園青埔地區的中壢區洽溪里社區發展協會，有感區內外移年輕人口及素質增加，近年來開辦的各種學習課程、社區關懷據點活動，亦蛻變多元豐富，不僅吸引長輩參加，還有年輕家庭也加入，一起學唱歌、練跳舞和上成長課程，吸引龍潭區上林社區發展協會8日抵該協會觀摩交流。

▲▼洽溪里社區發展協會活力十足。（圖／記者楊淑媛攝）



洽溪里社區發展協會理事長羅玉櫻說，該協會成立於1993年，早年主要是推動社區環境綠美化、及傳統技藝傳承，多年前她接任理事長後，鑑於桃園青埔高鐵特區的規劃，經徵收改造已非如早年鄉村型態，也由於人口陸續遷入原住人口比例也大幅縮小，為符合環境的變遷，社區發展協會也必須做適當的蛻變以符合住民的需求。

▲洽溪里社區發展協會活力十足。（圖／翻攝自羅玉櫻臉書）

因此，從第七屆(2017年)開始，陸續開設研習班從最基本且需求面較廣的歌唱班、排舞班、書法班、大鼓班等開始，隨著遷入人口及素質的提高，第七屆結束已開12個研習班，第八屆再開設5個研習班，包括：國畫、西洋畫、爵士鋼琴班，烏克麗麗，讀經班等，洽溪里民活動中心現在幾乎滿檔使用。

▲歡迎龍潭區上林社區發展協會前來觀摩交流。（圖／記者楊淑媛攝）

目前課程有：開設幼兒體適能感覺統合課程；適合中老年族群的歌唱班、排舞班，主要以運動休閒娛樂為目標；以藝術為主軸的書法班、國畫班、西洋繪畫等；以樂器演奏為主的薩克斯風班(初階、中階)、陶笛班、爵士鋼琴班、大鼓班、烏克麗麗班；以運動健身為主的 瑜珈班、及太極導引班，還有兒童讀經班，內容豐富多元。

▲洽溪里社區發展協會活力十足。（圖／翻攝自羅玉櫻臉書）

除了開辦各種學習課程，針對人口老化，協會也於2017年設立社區照顧關懷據點，定期進行電話訪問或訪視、健康促進活動、供餐，讓長者能得到更妥適的照顧，凝聚社區居民情感，去年於中壢區34個社區協會，獲評比109年度社區發展協會績優獎，吸引龍潭區上林社區發展協會專程抵該協會觀摩交流。市府社會局老人福利科輔導員黃舜馨、王盈嵐表示，大家一起唱歌、跳舞和共學，才能有健康的身體、健康的在地老化。

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