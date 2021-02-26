　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

彰化老人超幸福　65歲以上免費配老花眼鏡

▲彰化縣自3月1日起補助65歲以上長者老花眼鏡。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣自3月1日起補助65歲以上長者老花眼鏡。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府為強化長輩視覺功能，自3月1日起首次開辦敬老眼鏡補助，只要是設籍縣內年滿65歲以上有老花的長輩，皆可持身分證及私章向戶籍所在地鄉鎮市公所提出申請審核，再持申請表至與縣府簽約的眼鏡公司(行)進行驗光，即可免費配送一副物超所值又精美的老花眼鏡及售後服務。

▲彰化縣自3月1日起補助65歲以上長者老花眼鏡。（圖／記者唐詠絮攝）

王惠美表示，眼睛是靈魂之窗，眼睛看得到人生就是彩色，如果看不到就變黑白的，彰化縣65歲的長者已超過16％，約超過21萬人，但是長者往往忽略自己眼睛的健康，常常視力模糊時，有的只到菜市場買付老花眼鏡，直到發現嚴重後，才去看醫師，如果能幫他們找驗光師配眼鏡，同時也能在一發現有其他問題時，還會轉介到相關眼科，因此縣府為了照顧長者的視力健康，減輕長輩經濟負擔，針對65歲長者推出敬老眼鏡補助。

▲彰化縣自3月1日起補助65歲以上長者老花眼鏡。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣驗光師公會理事長葉士正表示，去年做了123場長照視篩以及70場的視力保健後，發現長者約有53%需要視力轉診，以及有56%的長者沒有戴眼鏡，帶著模糊的視力過生活，其實，一旦眼睛看不清楚，就會造成生活的不方便，把眼睛照顧好、看的見，你的生活就是彩色的，希望透過這次縣府的活動，大家可以呼朋引伴，一起去配眼鏡。　　

▲彰化縣自3月1日起補助65歲以上長者老花眼鏡。（圖／記者唐詠絮攝）

狠嫂啞鈴殺小姑！模仿電影水泥封屍造人形墓塚

呼叫你的阿米朋友！超可愛BT21保養組下殺899元　護手霜、水凝面膜任選

ET快訊
10男女爽開趴　1男9樓墜落爆頭慘死「警察來了才知道」
沒繳停車費就貼「欠錢」！柯文哲：不准停公有停車場
賣房住鄉下錢可花160年　她靠股票月賺2萬嗆：不工作了
女曬辣照秀長腿水蛇腰　年齡曝光網全嚇壞
台積電買在460元！友示警「股市泡沫」她想出清　股民曝真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

彰化老人超幸福　65歲以上免費配老花眼鏡

8旬翁路倒「耍脾氣」不起身　員警噓寒問暖卸心防送醫

嘉義的世外桃源　吊橋瀑布黑鳶野豬還有臉盆大砂鍋菜

嘉縣新聞處長再換人　社會局長蕭英成接棒　

嘉縣補助4車行6通用計程車上路　問卷調查提升服務品質

3至10月期間禁止捕撈鰻苗　違者處新台幣3萬元以上15萬元以下

嘉縣推山海6大遊程　祈福賞櫻漫步雲端親子旅遊

228連假加上賞櫻大爆炸　嘉縣警加強交通疏導管制措施

嘉義縣打造職場安全場域　「達和環保」安衛家族成軍

提升救護能量　王美惠攜手永嘉基金會捐助救護器材

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

Tony曾臉黑撂重話：無法忍受Max了！　隋棠認育兒犯錯…曝他溫暖陪伴影片

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

機車險擦撞！小黃叭一聲嚇到妹　騎士反嗆運將...當街爆拉扯衝突

彰化老人超幸福　65歲以上免費配老花眼鏡

8旬翁路倒「耍脾氣」不起身　員警噓寒問暖卸心防送醫

嘉義的世外桃源　吊橋瀑布黑鳶野豬還有臉盆大砂鍋菜

嘉縣新聞處長再換人　社會局長蕭英成接棒　

嘉縣補助4車行6通用計程車上路　問卷調查提升服務品質

3至10月期間禁止捕撈鰻苗　違者處新台幣3萬元以上15萬元以下

嘉縣推山海6大遊程　祈福賞櫻漫步雲端親子旅遊

228連假加上賞櫻大爆炸　嘉縣警加強交通疏導管制措施

嘉義縣打造職場安全場域　「達和環保」安衛家族成軍

提升救護能量　王美惠攜手永嘉基金會捐助救護器材

徒弟買房付不出頭期款　沈嶸霸氣出百萬「幫圓夢」

鹽水蜂炮今登場！台南下午2點起指定路段交通管制一次看

毒趴男嗨到9樓墜落爆頭亡！10男女繼續搖　警上門才知有人死了

日本最高奢華宅！摩天樓「頂層區」俯瞰東京　每戶上看數十億日圓

蘇貞昌指點邱國正、邱太三　李貴敏：插手外交國防想選總統？

歐霸盃32強賽事狂刷進球數　史上第一次單輪進球達百位數

山林光影秘境、巨型花燈！228連假必看8大燈海　還有720秒花火秀

彰化老人超幸福　65歲以上免費配老花眼鏡

字母哥與胖虎狀元互轟　最終鵜鶘軟手4分差輸公鹿

2021夢幻「珍珠彩妝」出列！香奈兒浮雕亮采盤、嬌蘭唇膏殼都被瘋搶

地方熱門新聞

台南天上人間拆包裝！在地人曝內幕

爬山遲到13分沒得吃…母女餓求便當

影／「有蝴蝶飛入」　中壢彩券行賣出頭彩

嘉義出遊新秘境

聯華電子攜手協力廠鼎眾捐紫外線機器

居檢離家3分鐘罰10萬 住所遭查封男子允諾繳清

林長治：發生重大刑案警政署對南北雙重標準

無謂疫情票房不減反增　歌劇院再推YT頻道訂閱暴增4倍

台南2月25日起實施減量供水措施

故宮南院228連假推戶外踏青

嘉縣警加強連假交通疏導管制措施

228連假　省道疏運措施報您知

嘉縣推山海6大遊程

2021北港燈會今夜點亮環境光影藝術

更多熱門

相關新聞

彰化縣上午一片灰茫茫！空品「紅色警戒」

彰化縣上午一片灰茫茫！空品「紅色警戒」

彰化縣環保局指出，今(25)日起環境風場轉為偏東風，西半部地區位於背風側，風速較弱，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積，本縣空品達橘色及紅色等級。預計至2月27日東北季風增強，空氣品質將逐漸好轉，但空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。

頂樓設佛堂！對面教授照強光、擺鬼面具　屋主超崩潰

頂樓設佛堂！對面教授照強光、擺鬼面具　屋主超崩潰

英國豪華休旅車冒大火！他跳車驚險逃命

英國豪華休旅車冒大火！他跳車驚險逃命

彩券行彌勒佛對他笑　上班族刮中100萬

彩券行彌勒佛對他笑　上班族刮中100萬

139線1日2事故　她夜遊遇怪事嚇慘

139線1日2事故　她夜遊遇怪事嚇慘

關鍵字：

彰化老花眼鏡關懷據點驗光師

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙小僑小孩沒保住　劉亮佐心痛發聲

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

頂樓設佛堂！對面教授照強光、擺鬼面具　屋主超崩潰

正妹醫自吸迷姦藥64秒不省人事！實拍昏迷過程太震撼

野生羅志祥「西門町街頭掃地」！

被提醒衣服拉好！Albee車頭燈掉出

最正岳母和女婿坐一起被誤認情侶！女兒看後沉默

辛龍身影突現蹤《小明星》！

起底鳳梨「高顏值親弟」政大畢業

55歲的邰智源到底在拚什麼？

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

福原愛回日本原因！驚爆拒訪內幕

蘭潭「鯉魚精抓交替」情侶離奇溺斃　警曝巡邏潛規則

台北195帥哥「徵學生」！學經歷嚇壞網：是鬼嗎？

更多

最夯影音

更多
調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁
國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面