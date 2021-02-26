彰化老人超幸福　65歲以上免費配老花眼鏡

▲彰化縣自3月1日起補助65歲以上長者老花眼鏡。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府為強化長輩視覺功能，自3月1日起首次開辦敬老眼鏡補助，只要是設籍縣內年滿65歲以上有老花的長輩，皆可持身分證及私章向戶籍所在地鄉鎮市公所提出申請審核，再持申請表至與縣府簽約的眼鏡公司(行)進行驗光，即可免費配送一副物超所值又精美的老花眼鏡及售後服務。

王惠美表示，眼睛是靈魂之窗，眼睛看得到人生就是彩色，如果看不到就變黑白的，彰化縣65歲的長者已超過16％，約超過21萬人，但是長者往往忽略自己眼睛的健康，常常視力模糊時，有的只到菜市場買付老花眼鏡，直到發現嚴重後，才去看醫師，如果能幫他們找驗光師配眼鏡，同時也能在一發現有其他問題時，還會轉介到相關眼科，因此縣府為了照顧長者的視力健康，減輕長輩經濟負擔，針對65歲長者推出敬老眼鏡補助。

彰化縣驗光師公會理事長葉士正表示，去年做了123場長照視篩以及70場的視力保健後，發現長者約有53%需要視力轉診，以及有56%的長者沒有戴眼鏡，帶著模糊的視力過生活，其實，一旦眼睛看不清楚，就會造成生活的不方便，把眼睛照顧好、看的見，你的生活就是彩色的，希望透過這次縣府的活動，大家可以呼朋引伴，一起去配眼鏡。

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