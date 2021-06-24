超前部署關懷據點　邱奕勝：志工和會務人員也應優先接種

▲關懷據點志工、會務人員，爭取優先打疫苗。（圖／資料照／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情遲未降溫，三級防疫警戒再度延長，疫苗卻仍嚴重不足！桃園市300多處關懷據點志工及會務人員，24日向議長邱奕勝陳情表示，關懷據點不可能永遠閉門，為迎接隨時恢復服務的日子，期早日納入優先施打疫苗名單，增強防疫保護力，為長者服務。

議長邱奕勝表示，桃園關懷據點志工、會務人員的陳情，他相當重視；相信未來只要提升疫苗施打覆蓋率，關懷據點恢復營運應該是遲早的事情，因此，他認為，桃園市每個關懷據點都能儘速做營運前的準備，但到現在為止，並沒有相關單位替社區關懷據點服務志工及會務人員爭取接種疫苗，萬一據點開放時，這些志工及會務人員如何服務社區長輩？

邱議長認為，疫情當前，可多事情都要超前部署，有關社區關懷據點志工及會務人員爭取施打疫苗之事，他允諾向相關單位極力爭取，希望市府未雨綢繆，即早安排為關懷據點志工及會務人員施打疫苗，避免社區老人服務網斷線，影響相關人員的權益。

桃園市300多處關懷據點於三級防疫管制期間，配合防疫政策關閉，很多社區老人頓失依靠，長期默默付出愛心的志工及會務人員更是徬徨，感慨成為被遺忘的一群！

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