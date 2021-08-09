　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市公立游泳池　10日起採預約制、分時段開放

▲新竹市將有限度開放泳池。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市將有限度開放泳池。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市於8月10日起配合中央疫情指揮中心規範，將有限度開放泳池，新科與竹光國民運動中心泳池將於8月10日開放，香山與南寮游泳池配合場館整理將於8月12日開放，並提醒民眾本次開放皆採預約制，新竹市長林智堅表示，泳池開放仍須遵守人流管制、人員控管、落實清消，亦呼籲私立泳池比照辦理，讓民眾游得安心，游得放心。

林智堅表示，本市公立體育場館與國民運動中心，皆以高規格進行防疫工作，包含教練施打疫苗、定期快篩和運動器材間的木製隔板，都是為了讓民眾有一個安心的運動場地。此次游泳池的開放，各公立場館與運動中心也以防疫第一為優先，採用預約制、降載人流量，並嚴格執行上岸戴口罩，人員類別準確分流，提高清消頻率，降低使用之疑慮。

新竹市政府教育處表示，泳池相關規範須請市民一同遵守︰一般泳客、教學及選手訓練將區分時段入場，皆採預約制或造冊落實實聯制，各場次間隔30分鐘並落實清消。教練每7天快篩1次。25公尺水道限10人使用，選手訓練則另以專案核定。提高水檢次數、水中氯含量。不開放淋浴間、戲水池、冷熱水池、SPA區、烤箱、蒸氣室，不提供個人泳具、吹風機。非游泳時請全程配戴口罩，並速離場。

教育處代理處長沈靜濤表示7月29日因應疫情警戒降級後，各運動場館開放，市府也要求本市40家公私立運動中心均須依照教育部體育署公告「競技及休閒運動場館業因應COVID-19防疫管理指引」，進行防疫措施強化，惟游泳池並非在上一波的開放名單內，本周配合中央疫情指揮中心規範與教育部公告「因應疫情趨緩適度開放游泳選手訓練防疫管理指引」，有限度開放泳池，採取人流管制、預約造冊、關閉部分設施，以達到防疫效果。

教育處指出，香山與南寮游泳池配合場館整理將於8月12日進行開放，而新科與竹光國民運動中心將於8月10日開放，並提醒民眾本次開放皆採預約制，預約時段與專線，請洽各粉專頁查詢：
1. 香山游泳池預約專線：03-5301585，開放時段：https://reurl.cc/a9YgpG
2. 竹光國民運動中心專頁：https://www.facebook.com/ZGCSC
3. 新科國民運動中心專頁：https://www.facebook.com/hksportscenter
4. 南寮游泳池專頁：https://reurl.cc/O0No7A

►打造明星透亮肌的秘密

ET快訊
超商推飲料抽抽樂　他實測300次「0元機率曝」
「5大類場所」明起鬆綁一次看　超商茶葉蛋可以賣了
柯文哲曝3紓困方案！　這身分可拿近1500元
「五倍券就等於現金！」　蘇貞昌出招避免民眾存起來
相機更大！iPhone 13將登場　盤點重大改變
買2房1廳後悔了！　人妻受不了「這缺點」崩潰
吳念真《人間條件七》9場首演全取消！綠光：創團以來最痛的決定
397萬人搶打莫德納！陳時中曝「接種策略」：先滿足第一劑涵蓋
「有錢人跑去美國打疫苗」　柯文哲：北市有8例回台後確診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

創全國先例！台東91個文健站聘專職廚工　照服員專責照護長者

鄭文燦見証　桃園5高中與美國緬因中央中學簽訂雙聯學制合作

地標菁華橋年久失修！花蓮挹注千萬修繕　打造美崙溪岸亮點

南投仁愛鄉部落夫妻抓魚溺斃　縣長立委贈50萬助遺孤完成學業

台南北門區連日大雨致積水　海巡緊急出動協助防災

竹山鎮7號道路宕工30年明重啟　自救會抗議鎮公所強拆百戶民宅

竹市公立游泳池　10日起採預約制、分時段開放

連日豪雨菜價浮動　黃偉哲至安平家樂福視察菜價關心民生

竹蓮國小「多功能活動中心」　兼具表演、球場、會議室三功能

台南北門、將軍區凌晨降雨量全國居冠　抽水機火力全開左鎮搶通道路

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

周潔瓊再唱《PICK ME》哭了！　重回初心曝緊張樣…韓紅講評撂狠話

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

東京電車隨機砍10人還意圖縱火　犯稱：看到幸福的女性就想殺害

豬舍變大房子！400義工幫圓夢　4歲鄭小妹看新家：全部都喜歡

創全國先例！台東91個文健站聘專職廚工　照服員專責照護長者

鄭文燦見証　桃園5高中與美國緬因中央中學簽訂雙聯學制合作

地標菁華橋年久失修！花蓮挹注千萬修繕　打造美崙溪岸亮點

南投仁愛鄉部落夫妻抓魚溺斃　縣長立委贈50萬助遺孤完成學業

台南北門區連日大雨致積水　海巡緊急出動協助防災

竹山鎮7號道路宕工30年明重啟　自救會抗議鎮公所強拆百戶民宅

竹市公立游泳池　10日起採預約制、分時段開放

連日豪雨菜價浮動　黃偉哲至安平家樂福視察菜價關心民生

竹蓮國小「多功能活動中心」　兼具表演、球場、會議室三功能

台南北門、將軍區凌晨降雨量全國居冠　抽水機火力全開左鎮搶通道路

創全國先例！台東91個文健站聘專職廚工　照服員專責照護長者

朱海君挑戰連莊台語歌后認「沒勁敵」　嘆被老公NONO碎念1件事

花1.5億也難重建希望之橋　專家曝原因：再遇暴雨一樣沖毀變孤島

好友拐13歲小女友逃家！他義氣相挺騎10公里車幫載　下場慘賠40萬

游泳池解封卻禁用淋浴間　黃珊珊：觀察確診數量再來研議

陳冠宇中職初登板日期公布　8月24日主場先發戰統一

鄭文燦見証　桃園5高中與美國緬因中央中學簽訂雙聯學制合作

快量腰圍！「內臟脂肪」竟是染疫關鍵　研究證實：疫苗效果打折

玄彬不要看！孫藝珍露大長腿帶貨包包　對尬小16歲關曉彤沒輸

鬼月注意！命理師警告「病符星未離開」：疫情恐有回馬槍

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

地方熱門新聞

情侶幽靈瀑布玩水受困　警消一個個救

鬼門開最後倒數　民俗專家曝六大禁忌不信邪、當心卡到陰

桃園泳池10日起開放　下水外須全程戴口罩

大溪秘境「街口溪生態水岸步道」完工

疫情下找工作！北市就服處加碼給獎勵

桃園23男女看夜景遭開單　衛生局一查不罰了

疫情降級治安不調降　金山警分局擴大臨檢

護坡遭沖毀　關西鎮長會勘慘成泥巴人

快訊／雨天大火！高雄4樓頂加起火「濃煙蓋天」

新警械 「拋射式電擊器」上路

承億文旅致敬醫護軍警消　入住最低999元

老梅國小老樹塑身修剪　帶給學童安全活動空間

高雄市宣布8／7「全面停班停課」

醫檢到旅館採檢　桃園日省逾15萬車資

更多熱門

相關新聞

竹蓮國小「多功能活動中心」正式動工

竹蓮國小「多功能活動中心」正式動工

新竹市竹蓮國小建校至今已67年，學生活動中心早因耐震係數不足而拆除，師生各項活動只能戶外在水泥地或柏油進行，新竹市長林智堅今宣布，新竹市府向中央爭取超過8000萬經費，打造兩層樓的竹蓮國小「多功能活動中心」開工，內含嶄新球場、「雙功能舞台」可變身表演場地、大型會議室或比賽看台。 此外，還利用多功能活動中心風雨走廊，設計出學童們可遮風避雨家長等候接送區。該校舍明年底完工，預計也將開放社區居民使用，造福市民。

竹市40家公私立運動中心重啟

竹市40家公私立運動中心重啟

竹市國中小「班班有冷氣」　開窗開冷氣防疫

竹市國中小「班班有冷氣」　開窗開冷氣防疫

迎接國中會考　竹市七大防疫措施讓考生家長放心

迎接國中會考　竹市七大防疫措施讓考生家長放心

竹市水源國小活動中心動土　創校44年最大規模改造

竹市水源國小活動中心動土　創校44年最大規模改造

關鍵字：

新竹市教育處

讀者迴響

熱門新聞

5生肖、4星座發大財機率高！威力彩今飆13億　最旺方位、時辰在這邊

醒來就奪金！伊朗空手道選手「屎臉」站上領獎台

即／國一彰化段翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

台防疫做超好！最新排名曝　打國產疫苗也可出國

鳳梨罕放閃DJ女友「不藏了」！

佩甄「泳池照秒刪」來不及了！

巴西男足奧奪金！領獎將陸贊助服綁腰上

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

「福原愛閨蜜」送桌球冠亞軍每人一房

穿雨衣騎車「裡面必濕」！女子崩潰求助

巴黎奧運刪減項目　衝擊台奪牌希望

取餐沒給小費！外送員爆氣：我竹聯幫的

小禎慶祝父親節！「網友硬提丁柔安」她無奈回應

更多

最夯影音

更多
強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位
颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面