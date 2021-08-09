竹市公立游泳池　10日起採預約制、分時段開放

▲新竹市將有限度開放泳池。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市於8月10日起配合中央疫情指揮中心規範，將有限度開放泳池，新科與竹光國民運動中心泳池將於8月10日開放，香山與南寮游泳池配合場館整理將於8月12日開放，並提醒民眾本次開放皆採預約制，新竹市長林智堅表示，泳池開放仍須遵守人流管制、人員控管、落實清消，亦呼籲私立泳池比照辦理，讓民眾游得安心，游得放心。

林智堅表示，本市公立體育場館與國民運動中心，皆以高規格進行防疫工作，包含教練施打疫苗、定期快篩和運動器材間的木製隔板，都是為了讓民眾有一個安心的運動場地。此次游泳池的開放，各公立場館與運動中心也以防疫第一為優先，採用預約制、降載人流量，並嚴格執行上岸戴口罩，人員類別準確分流，提高清消頻率，降低使用之疑慮。

新竹市政府教育處表示，泳池相關規範須請市民一同遵守︰一般泳客、教學及選手訓練將區分時段入場，皆採預約制或造冊落實實聯制，各場次間隔30分鐘並落實清消。教練每7天快篩1次。25公尺水道限10人使用，選手訓練則另以專案核定。提高水檢次數、水中氯含量。不開放淋浴間、戲水池、冷熱水池、SPA區、烤箱、蒸氣室，不提供個人泳具、吹風機。非游泳時請全程配戴口罩，並速離場。

教育處代理處長沈靜濤表示7月29日因應疫情警戒降級後，各運動場館開放，市府也要求本市40家公私立運動中心均須依照教育部體育署公告「競技及休閒運動場館業因應COVID-19防疫管理指引」，進行防疫措施強化，惟游泳池並非在上一波的開放名單內，本周配合中央疫情指揮中心規範與教育部公告「因應疫情趨緩適度開放游泳選手訓練防疫管理指引」，有限度開放泳池，採取人流管制、預約造冊、關閉部分設施，以達到防疫效果。

教育處指出，香山與南寮游泳池配合場館整理將於8月12日進行開放，而新科與竹光國民運動中心將於8月10日開放，並提醒民眾本次開放皆採預約制，預約時段與專線，請洽各粉專頁查詢：

1. 香山游泳池預約專線：03-5301585，開放時段：https://reurl.cc/a9YgpG

2. 竹光國民運動中心專頁：https://www.facebook.com/ZGCSC

3. 新科國民運動中心專頁：https://www.facebook.com/hksportscenter

4. 南寮游泳池專頁：https://reurl.cc/O0No7A