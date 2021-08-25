北台灣首座國際規格「射箭館」坐落竹市　2022年底完工

▲射箭是新竹市體育的重點項目。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

射箭國手培訓基地再升級，竹市將有第一座符合國際規格的專業射箭館！新竹市長林智堅今宣布，市府結合體育署補助，總計投入7千萬，在富禮國中打造面積1235平方公尺的射箭館，林智堅說，射箭是竹市指標性體育項目，好手輩出，為厚植基層實力，市府完善小學至大學四級培訓系統，本次打造的射箭館符合國際賽事規範，加以「黃金師資」金牌教練倪大智、奧運選手轉任巡迴運動教練的林詩嘉，讓竹市成為北台灣培訓系統最完善的國手儲訓基地。

林智堅表示，射箭是竹市體育的重點項目，市府在香山國小、富禮和三民國中、香山高中和新竹高商、到清華大學，提供完整「四級培訓」，近四年投入超過450萬，打造7校基層訓練站， 更找來中華射箭隊教練倪大智擔任師資、奧運女子銅牌得主林詩嘉擔任巡迴教練。 不間斷且紮實培訓課程，也吸引日籍生森麗恩特別從日本跨國來台就讀。

林智堅說，選手們除了扎實課程，也需要完善設備，新竹市富禮國中因每年培訓選手增加，現階段的半戶外及戶外訓練場地已不敷使用，新竹市府因此向體育署爭取經費，以國際賽事規格，打造「新竹最大專業級」射箭館，預計明年年底完工。

「從0到1，再到99」，金牌教練倪大智表示，新竹市的射箭項目，起源很早，富禮國中射箭隊已有16年歷史，當年射箭館從一塊塌塌米開始，逐步成立射箭隊，陸續才有校園內的射箭場，如今還將擁有射箭館。

未來射箭館完成後，一射道四人使用，約可提供60人所需射道，附屬訓練空間更有900平方公尺，能有效培育國家未來之主力選手，成為全台最佳射箭專業場所。

建築師胡靖元表示，為降低夏季強日照及秋冬東北季風等因素，特別將射箭館方位設置為東南東，不僅設置遮陽板，在發射位置兩側也設計增設遮擋。另外，屋頂與建築體間更保有空氣層間隔，增加對流跟空氣循環，增加舒適度。

胡靖元說，射箭場屋頂設計以融入弓的形狀與風的想像，屋頂線條為連續弧形，以拉弓做為發想，宛如選手拉弓動作。穿透式設計，讓開放式建築更融合校園空間。

教育處表示，富禮國中射箭隊歷經蔡慧嬌校長創隊、宋隆文校長持續推動、以及現任涂靜娟校長的積極爭取，富禮國中射箭隊已有16年歷史，不僅培育出蘇思蘋、陽亞蓉等國家代表隊好手，校友林詩嘉及譚雅婷曾勇奪里約奧運女子團體銅牌。未來硬體升級的射箭館興建完成後，將持續深耕射箭運動，培訓出更多國手級優秀選手，為國家及新竹市爭光。