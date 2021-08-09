竹蓮國小「多功能活動中心」　兼具表演、球場、會議室三功能

▲該校舍明年底完工，預計也將開放社區居民使用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市竹蓮國小建校至今已67年，學生活動中心早因耐震係數不足而拆除，師生各項活動只能戶外在水泥地或柏油進行，新竹市長林智堅今宣布，新竹市府向中央爭取超過8000萬經費，打造兩層樓的竹蓮國小「多功能活動中心」開工，內含嶄新球場、「雙功能舞台」可變身表演場地、大型會議室或比賽看台。 此外，還利用多功能活動中心風雨走廊，設計出學童們可遮風避雨家長等候接送區。該校舍明年底完工，預計也將開放社區居民使用，造福市民。

竹蓮國小「多功能活動中心」已正式動工，林智堅表示，新竹市在防疫期間，持續進行各項建設，學生在家上課期間，更加速「新校園運動」，改善學生學習環境。竹蓮國小自學生活動中心拆除後，無論是運動或是辦活動的時候，都只能在水泥地或柏油平面上進行，市府歷經多年的努力，獲得中央補助，以總金費8000萬，新建全新多功能活動中心，更找來林柏陽建築師規劃。

建築師林柏陽表示，突破以往室內活動中心封閉樣貌，「多功能活動中心」以穿透設計，大量引入自然光，讓整體空間更加通風。此外， 他們也設計「雙功能舞台」，利用活動中心兩層樓的空間，由高而低設計出階梯座椅、舞台、席地而坐區域，既可作為表演場地、更可成為會議室。

竹蓮國小校長周雯娟表示，原本學生活動中心已拆除22年，師生集合、上下學、下雨天活動都因沒有室內大型場地而受限，市府補助學校建置多功能活動中心是師生長期以來的需求，讓竹蓮學生的學習可以免除天候限制，盡情的活動與學習。

教育處表示，竹蓮國小校園多功能活動中心由的林柏陽建築師事務所操刀規劃設計，還將攜手具豐富興建工程經驗的金春福營造股份有限公司共同完成。

新竹市府表示，新竹市秉持的防疫期間停課不停學的信念，不只老師持續教學、學生努力學習，市府各大型工程仍持續推進，「每一個孩子都是新竹市的寶」，市府有義務及責任讓竹市的孩子幸福快樂成長，未來仍將積極提供孩子最佳教育環境，這是市府不變的努力方向。