　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

前海巡隊員正面照曝！改船艙走私「害死154隻貓」

記者許宥孺、陳羿妏／高雄報導

日前有漁船走私154隻名貴貓咪，遭海巡人員查獲後，貓咪全數遭安樂死，林姓船長訊後被諭令6萬元交保。然而，檢方循線調查後才發現，走私案主嫌竟是前海巡署隊員張芳溢，並查出另一名負責改船隻密艙的共犯郭閔豪，訊後將2人依違反《動物傳染病防治條例》聲押獲准。對此，張芳溢正面照也隨之曝光！

▲張芳溢。（圖／翻攝臉書）

▲▼張芳溢正面照曝光。（圖／翻攝當事人臉書，下同）

▲張芳溢。（圖／翻攝臉書）

高雄地檢署說明，林姓船長先前到案時，由於已供出所知所犯，與專案小組掌握的案情大致相符，審酌其僅扮演受僱運輸角色，非案件核心人物，故先予交保候傳；不過，經偵辦團隊深入追查發現，張男竟僱請林姓船長及船員等人，先由郭男負責在上開船隻上設計、改裝密艙，裝設冷氣及接洽寵物業者，期間該走私集團為掩人耳目，先自正濱漁港將數百公斤之漁獲搬運至「順○886號」漁船，再由林姓船長率領船員駕船自基隆市八斗子漁港出港，抵達澎湖花嶼西側外海後，在該處與大陸地區姓名年籍不詳之人接駁走私154隻進口品種貓。

品種貓包括俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓、曼赤肯貓、緬因貓等7種品種，走私完稅價格初估為196萬2363元，市值部分則尚核算中，並將貓隻藏放在該漁船之密艙，欲載運回台，隨即在安平外海為海巡人員查獲。

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲海巡查獲漁船走私154隻未檢疫名貴貓。（資料照／記者洪靖宜翻攝）

高雄地檢署表示，張男、郭男因違反《動物傳染病防治條例》第41條及《懲治走私條例》第2條罪嫌，犯罪嫌疑重大，且供述矛盾，避重就輕，訊後均向法院聲請羈押禁見獲准。

►靠一台小機器，戒掉手搖飲！

ET快訊
動滋券變少了！200萬張還要抽籤　面額500元
一張圖看「3廠牌疫苗死亡率」　最高的是它
Lucas前女友再爆：月經來還硬要　「他第一次給了中國按摩小
王建民球速只剩120公里　遺憾沒在中職出賽：復出要把球速拉回
快訊／新竹科技廠修鐵捲門　27歲男突遭電死
最貪將軍！索賄4500萬「發現新事證」　軍備局少將遭收押起訴
快訊／北宜1天連2死！18歲騎士摔10m山溝「頭部重創亡」
陳時中曝3小時智取BNT秘辛　靠郭董、台積電攔截成功
600元藝FUN券來了！總數300萬份　紙本電子申請一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／農用車滑落！花蓮採柚工人徒手擋車「慘遭夾死」

台中工業區越南雜貨店　查獲2.2公斤不明豬肉送驗

走私貓首惡起底！前海巡隊緝私高手　涉吞9千包私菸遭訴

快訊／靠創意接案！南投電銲師家中「觸電」倒地亡

新竹科技廠修鐵捲門！27歲男下秒慘遭電死　致死原因曝光

快訊／高雄非洲豬瘟荷葉包肉源頭找到了　陳其邁：來自嘉義中盤商

大學生591租屋付完押金房東秒刪Line　台中12受害被坑22萬

科技老董偷情女珠寶商！豪撒上億她嫁別人　心機小三還脫產避債

快訊／北宜單日連爆2死！18歲騎士摔落10m山溝「頭部重創亡」

索賄4500萬「發現新事證」　軍備局少將張大偉涉貪遭收押起訴

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

春風「蹲地擦藥+幫撥蝦」大展台客浪漫　「騎歐兜賣」載女神約會..掏花束：我愛妳餒

王思佳為老公險變月子中心奧客XD　曝女兒小名「美美」：Double水～

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

犬奴想玩魔術杯被擺一道　旺財：人類真是有趣的生物

林志炫「要舞者純跳舞」拒讓隊友唱歌　李響氣喊「像伴舞」：寧願退賽也不會跳

快訊／農用車滑落！花蓮採柚工人徒手擋車「慘遭夾死」

台中工業區越南雜貨店　查獲2.2公斤不明豬肉送驗

走私貓首惡起底！前海巡隊緝私高手　涉吞9千包私菸遭訴

快訊／靠創意接案！南投電銲師家中「觸電」倒地亡

新竹科技廠修鐵捲門！27歲男下秒慘遭電死　致死原因曝光

快訊／高雄非洲豬瘟荷葉包肉源頭找到了　陳其邁：來自嘉義中盤商

大學生591租屋付完押金房東秒刪Line　台中12受害被坑22萬

科技老董偷情女珠寶商！豪撒上億她嫁別人　心機小三還脫產避債

快訊／北宜單日連爆2死！18歲騎士摔落10m山溝「頭部重創亡」

索賄4500萬「發現新事證」　軍備局少將張大偉涉貪遭收押起訴

台南放寬公園設施加強清消　黃偉哲：落實防疫安心休憩

英特磊漸擺德州冰災陰霾　上半年成功轉虧為盈

快訊／農用車滑落！花蓮採柚工人徒手擋車「慘遭夾死」

普發現金2000還不夠　嘉義市購物節再推600元「嘉遊金」

機場恐攻數小時內爆發！喀布爾上萬人危險了　英官員：情報很可靠　

營養師揭18款傳統麵包熱量　網驚：吃一顆血糖漲停板

台中工業區越南雜貨店　查獲2.2公斤不明豬肉送驗

喵喵直直撞！討撸模糊畫面「貓不見了」　她笑：手機差點被撞飛

動滋券規劃200萬張500元面額單一平台抽籤　盼多用在看比賽和場館

走私貓首惡起底！前海巡隊緝私高手　涉吞9千包私菸遭訴

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

社會熱門新聞

即／彰化22歲大學生打完高端「全身癱軟」！

即／基隆30歲夫妻打高端　今晚再次送醫

東門鴨莊少東北宜自摔「慘遭水泥車輾斃」！

上午打高端、下午猝死！基隆41歲女最後身影曝

北宜紅牌重機撞水泥預拌車！騎士遭輾拖行慘死

即／高雄19歲男欲攻擊母親　遭父充電線勒頸不治

42歲美魔女初下海　被迫守住貞操

19歲網紅「挺F級雪乳」販毒被逮

基隆女打高端猝死　家屬求真相：她沒慢性病史

基隆女打完高端「倒捷運站猝死」　家屬：疫苗問題

吳夢夢跟人夫拍3P片！正宮崩潰　他1關鍵露餡下場曝

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

快訊／害死154隻貓！主嫌竟是前海巡隊員

孫生出庭指證：那是我媽！孫母被起訴

更多熱門

相關新聞

網揪玩命尬車　14車街頭狂飆「併排競速闖紅燈」

網揪玩命尬車　14車街頭狂飆「併排競速闖紅燈」

台南市警新營分局偵辦街頭競速危駕案件，經報請台南地檢署指揮辦，於25日凌晨動員64名警力，兵分16組拂曉出擊展開第一波搜索查緝行動，傳喚涉競速者徐姓主嫌等14名、車輛14輛，並查扣涉案車5輛、假號牌、遮蔽物、手機、長尾夾等物，依公共危險等罪嫌送辦，並持續追查其他涉案車主到案中。

8縣市大雨特報　3降雨熱區出爐

8縣市大雨特報　3降雨熱區出爐

女雞頭逼越南女移工賣淫　特警攻堅救人

女雞頭逼越南女移工賣淫　特警攻堅救人

快訊／害死154隻貓！主嫌竟是前海巡隊員

快訊／害死154隻貓！主嫌竟是前海巡隊員

五倍券亮相！這縣市大手筆再發8000元

五倍券亮相！這縣市大手筆再發8000元

關鍵字：

走私貓影音

讀者迴響

熱門新聞

五倍券樣張今亮相！去哪領怎麼用　5大QA一次看

逼近7萬元！史上最貴iPhone來了　4款機型、多色可選

以為中威力彩1千萬！她秒提離職　下秒臉綠

忘保險套！他強力膠「封鳥」激戰慘死

出國奪冠卻失業　龍龍淪打工族淚崩

即／彰化22歲大學生打完高端「全身癱軟」！

五倍券確定10月發行！去哪領、怎麼用？　10大QA懶人包一次看

男主持人錄影「起生理反應」！

館長打高端過一天　曝身體狀況

鄧佳華離職日月光！PTT爆內幕「HR被高層電翻」

快訊／4人打高端後猝死「藍營要求停打」　侯友宜說話了

小A辣掰彎直男！哭認還沒被家人接受：注定不被看好

即／基隆30歲夫妻打高端　今晚再次送醫

郭采潔疑秘婚小5歲新歡！男方被爆「騙妹吸毒」濫交

600元藝FUN券來了！總數300萬份比去年多

更多

最夯影音

更多
23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」
「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面