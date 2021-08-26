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五倍券亮相！「這縣市大手筆再發8000元」　全台加碼振興一次看

記者林昱萱／綜合報導　

目前預計10月發行的振興五倍券26日正式亮相，內含三張1000元、二張500元、五張200元，共計10張。各縣市政府為了吸引民眾消費，也紛紛推出加碼振興活動，目前以金門縣普發縣民紓困現金5000元，後續再發放每人3000元振興券為最多。對此，《東森新媒體ETtoday》也特別為您整理各縣市發放優惠一覽。

▲▼2020,經濟,消費,振興券,三倍券,行政院,壹仟變參仟。（圖／記者周宸亘攝）

▲2020年發行的振興三倍券。（圖／記者周宸亘攝，下同）

基隆市

1.7月底開賣「海派券」，花100元可折抵200元消費，首波2000套3小時就完售。

2.其餘振興方案，目前仍在規劃中，

台北市

1.擬傾向「電子方向」，將以電子券或將電子券傳到手機，可能與APP「台北通」結合推出優惠券，待民眾以優惠券消費後，廠商再向市府請款，但細節仍在商討中。

2.其餘振興方案，目前仍在規劃中。

新北市

1.將結合去年經驗，推出「地方特惠券」─「500元換800元特惠券」，細節尚在研擬，但會較去年擴大適用範圍，並增加面額。

2.新北市長侯友宜15時召開記者會，宣布「加倍送、加好用，加便利」3原則加碼，5百換1千，1千換2千，最高5千換1萬。

▲▼行政院規劃推出五倍券。圖為去年發放的三倍券（資料照／記者周宸亘攝）

桃園市

1.將發放2萬5000份「桃園好市券」，每位中籤的民眾可領到200元，8月13日就可領券消費。

另外，桃園自8月16日起至10月31日也將陸續推出3個觀光旅遊振興暖身計畫：

一、「相揪來桃園—團體旅遊補助」，團體旅客到桃園進行2天1夜行程，市府將補助旅行社每位旅客700元。

二、「桃園金牌好遊—優質遊程徵選」，向縣內旅行社徵求推廣桃園優質行程，獲選旅行社每條行程補助10萬元，並由參與活動中獎的民眾免費體驗入選的15條遊程。

三、「加倍愛桃園—景點買1送1」，自由行旅客可享有觀光旅遊景點門票買1送1，每人上限300元。

新竹縣

1.尚未宣布

新竹市

1.竹市府將規劃串連包括百貨、賣場、商圈、餐飲等店家，只要民眾持五倍券至指定商圈、店家消費，就能享受優惠，還有機會抽汽車、gogoro、iphone等大獎，獎品價值超過百萬元。

2.其餘振興方案，仍在規劃中。

苗栗縣

1.尚未宣布

台中市

1.推出「美食振興券」。

2.另外將結合「第三屆台中購物節」，鼓勵民眾來台中旅遊順便消費振興券，而購物節也將舉辦抽獎，最大獎項為豪宅頭獎。

3.其餘振興方案，仍在規劃中。

南投縣

1.預計將結合11月南投溫泉季，以進一步研擬。

彰化縣

1.尚在研擬中

雲林縣

1.雲林縣指出，去年配合三倍券所舉辦的抽獎活動，成效不錯，不排除再次舉辦。

2.其餘振興方案，仍在規劃中。

嘉義縣

1.縣府正與旅宿、餐飲、零售業者討論振興加碼方案，除延續去年摸彩活動，也將規劃新方案，鼓勵大家在地消費。

2.其餘振興計畫，仍在規劃中。

嘉義市

1.將對全市市民普發現金2000元。

台南市

1.規畫「台南振興有購讚」活動，台南購物節、住宿買一送一，憑發票皆可參加抽獎，首獎為2部汽車，還可抽現金、手機。

2.其餘振興計畫，仍在規劃中。

高雄市

1.加碼1000元的「高雄券」，直接5倍變6倍。

2.市府也預計延續去年的「時時抽」振興方案，只要持振興券到店家消費，就有機會參加抽獎。

屏東縣

1.預計整合縣內的觀光旅宿、商圈、休閒農場及農特產品、十大伴手禮、咖啡及可可產業等。

2.延續「55專案」，將原本只適用於醫護的相關優惠，擴大給一般民眾，入住參加專案的合法旅宿，縣府就提供500元補助，業者再提供500元優惠。

3.其餘振興計畫，仍在規劃中。

宜蘭縣

1.因疫情而取消的童玩節經費，將優先做為振興基金。

2.其餘振興計畫，仍在規劃中。

花蓮縣

1.觀光旅遊：旅行社於活動期間帶團至花蓮，前往任一指定景點或活動，即可獲得獎勵金，獎勵金總額500萬元；自由行旅客，只要在花蓮合法旅宿住宿並登錄活動官網，同時前往認一指定景點或弘動，即可參加賓士抽獎，再抽100萬元購物金。

2.夜市商圈：花蓮縣商圈、東大門夜市、民有夜市等，只要消費滿200元即可獲得一張抽獎券（可累贈），該月未中獎可延至下月繼續抽，最多有三次中獎機會，獎品總價值超過百萬元。

3.鯉魚潭發放消費券：2021紅面鴨-歡樂派對盒活動中發放鯉魚潭商圈消費劵（預計30萬元額度）。

台東縣

1.尚未宣布

澎湖縣

1.將對全縣縣民每人發放1000元現金。

金門縣

1.將對全縣縣民每人發放5000元現金。

2.待疫情較為穩定後，再視情況對縣民每人發放3000元的優惠券，以振興島內經濟。

連江縣

1.尚未宣布

 

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