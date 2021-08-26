網揪玩命尬車　14車街頭來回狂飆「併排競速闖紅燈」

記者林悅／台南報導

台南市警新營分局偵辦街頭競速危駕案件，經報請台南地檢署指揮辦，於25日凌晨動員64名警力，兵分16組拂曉出擊展開第一波搜索查緝行動，傳喚涉競速者徐姓主嫌等14名、車輛14輛，並查扣涉案車5輛、假號牌、遮蔽物、手機、長尾夾等物，依公共危險等罪嫌送辦，並持續追查其他涉案車主到案中。

▲台南市警新營分局等查獲涉嫌街頭玩命競速的涉案車輛，將徐姓男子等14人依公共危險等罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市新營分局於7月18日凌晨時分，陸續接獲報案指有多部車輛聚集，有危險駕駛情形，嚴重影響用路人安全，市警局長方仰寧立即責成刑事警察大隊、交通大隊、新營、學甲、麻豆分局等單位聯合組成專案小組嚴查偵辦。因該些車輛涉及公共危險，已危害用路人往來及生命安全，台南地檢署獲悉後亦至為重視，於接獲專案小組相關資料後，立即指派檢察官指揮專案小組全力偵辦。

專案小組清查該些涉嫌危險駕駛車輛，研判係藉由網路通訊、社群媒體，號召糾眾集結後即仗人多勢眾，無視往來行車安全，公然於公眾往來道路闖紅燈、併排呼嘯馳騁，來回競速，已嚴重危害正常行車安全，不僅影響社會秩序安寧、更危害民眾生命安全，恣意妄為行徑之外，更利用假（變造）車牌或遮蔽物等物品遮掩真實號牌，以逃避警方查緝，行徑囂張目無法紀，更猶如玩命。

為遏阻該些危險駕駛公共危險行徑，經檢察官指揮專案小組過濾及彙整涉嫌競速車輛相關資料，向台南地院聲請搜索票獲准。專案小組於25日凌晨，動員64名警力、兵分16組拂曉出擊，展開第一波搜索查緝行動，傳喚涉競速者徐姓主嫌等14名、車輛14輛，並查扣涉案車5輛、假號牌、遮蔽物、手機、長尾夾等物，全案並由指揮本案檢察官複訊偵辦，並持續追查其他涉案車主到案。

方仰寧局長呼籲民眾，珍惜自己及尊重他人生命，切勿以身試法！對於本案涉嫌危駕公共危險等案，因已危害用路人生命安全，特別指示嚴查嚴辦，給市民安寧安全的生活環境，並與檢察官持續打擊不法。

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