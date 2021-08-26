快訊／大雷雨轟高屏！8縣市大雨特報　3大「降雨熱區」出爐

記者李宜秦／台北報導

午後熱對流發展旺盛，各地出現午後雷陣雨，中央氣象局針對雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣等8縣市發布大雨特報，提醒部分縣市將有旺盛雷雨、雷擊強陣風等劇烈天氣。今日降雨熱區包括南部平地、西部山區、東部山區。

▲部分縣市有午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(26)日雲林以南地區及花蓮、臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。另針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分止。

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，今日台灣南方有高空冷心低壓正在通過，上冷下熱的性質會導致大氣變得更不穩定，因此今天山區的午後雷陣雨有可能會比昨天再劇烈些，影響時間也有機會拉長。

颱風論壇指出，今日降雨熱區包括南部平地、西部山區、東部山區。由於今天是吹偏東風，午後雷陣雨的自山區發展起來後，比較容易飄往西部平地，故今天西部要特別留意對流發展。

▲西半部有午後雷陣雨。（圖／氣象局）

氣象局技正羅雅尹表示，今日太平洋高壓增強，各地高溫32到35度，大台北、桃園、花東縱谷等地則可能出現36度以上高溫。由於環境中水氣仍多，下午過後要留意較大雨勢，午後雷雨範圍較廣，除各地山區外，西半部平地也會下雨，中南部、北部鄰近山區處有局部大雨，降雨入夜後就會逐漸緩和。

目前太平洋高壓勢力範圍最強區域在日本南方海面，台灣也位處高壓勢力內，明後兩天水氣減少，午後雷雨範圍較小，降雨集中在山區、鄰近山區平地。周日後南邊海面水氣較多，受其影響東南部、恆春半島有短暫陣雨，午後雷雨範圍也增大，山區、中南部平地降雨機率增加。