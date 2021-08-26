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快訊／害死154隻貓！背後主嫌「竟是前海巡隊員」

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者許宥孺、陳羿妏／高雄報導

海巡署日前查獲漁船涉嫌走私154隻名貴貓，隨後防檢局將貓咪全數安樂死，引發外界議論。林姓船長22日訊後被諭令以6萬元交保，而最新消息指出，檢警循線調查後，發現此次走私案主嫌竟是前海巡署隊員張芳溢，因而啟動第二波搜索，約談張男以及改船隻密艙的共犯郭閔豪，目前訊後依違反《動物傳染病防治條例》，將2人聲押獲准。

高雄地檢署說明，林姓船長先前到案時，由於已供出所知所犯，與專案小組掌握的案情大致相符，審酌其僅扮演受僱運輸角色，非案件核心人物，故先予交保候傳；不過，經偵辦團隊深入追查發現，張男竟僱請林姓船長及船員等人，先由郭男負責在上開船隻上設計、改裝密艙，裝設冷氣及接洽寵物業者，期間該走私集團為掩人耳目，先自正濱漁港將數百公斤之漁獲搬運至「順○886號」漁船，再由林姓船長率領船員駕船自基隆市八斗子漁港出港，抵達澎湖花嶼西側外海後，在該處與大陸地區姓名年籍不詳之人接駁走私154隻進口品種貓。

品種貓包括俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓、曼赤肯貓、緬因貓等7種品種，走私完稅價格初估為196萬2363元，市值部分則尚核算中，並將貓隻藏放在該漁船之密艙，欲載運回台，隨即在安平外海為海巡人員查獲。

高雄地檢署表示，張男、郭男因違反《動物傳染病防治條例》第41條及《懲治走私條例》第2條罪嫌，犯罪嫌疑重大，且供述矛盾，避重就輕，訊後均向法院聲請羈押禁見獲准。

▼害死154隻貓主嫌抓到了。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲害死154貓主嫌背景起底。（圖／記者許宥孺翻攝）

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