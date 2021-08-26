女雞頭逼越南女移工賣淫　特警攻堅中壢商辦大樓救人

記者張君豪／台北報導

台北市婦幼警察隊26日行動攻破位於中壢市一棟商業大樓內的越南女應召站。婦幼隊日前接獲線報，有台灣籍女雞頭涉嫌仲介越南女子在桃園地區賣淫，婦幼隊會同台北市刑警大隊特勤中隊、移民署基隆市專勤隊，26日到中壢該應召站攻堅，凌晨2時許在隱身商業大樓的應召站內救出4名逃逸越南女移工、並逮捕經營應召站的莊姓女主嫌。

▲台北市警特勤隊幹員26日凌晨到中壢市某商業大樓，攻破一越南女應召站並逮捕莊姓女主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

北市婦幼警察隊接獲情資，有多名越南籍移工遭應召站限制行動、斷絕對外聯繫處境進行性剝削，嚴重影響這些女移工在台工作權益，專案小組出動逾40名警力前往搜查。

北市婦幼警察隊與移民署基隆市專勤隊共組專案小組，連日布建蒐證後，報請桃園地方檢察署指揮偵辦， 8 月 26 日深夜出擊，專案小處持地檢署核發搜索票、拘票，凌晨2時許北市特警荷槍攻堅破門，在中壢市內商辦大樓救援4名越南籍移工，並查獲莊姓女雞頭到案，目前仍在調查莊女賣淫集團幕後成員及跨縣市配合供應性服務的上下游共犯。

據了解，這些非法逃逸的越南女移工，被迫到莊女旗下賣淫集團上班，以每次3-5千元代價提供全套性交易服務，再以拆帳方式上繳給應召站，越女不但賣淫還慘遭剝削，專案小組目前仍持續追查該集團共犯網絡。

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