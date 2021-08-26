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命大！他駕車翻落5米溪床喊腰痛　警消吊掛救援

▲苗栗縣三灣鄉1名農民，26日上午駕駛農用車不慎翻落5米深野溪河床，造成身上多處擦傷及挫傷，消防人員用繩索將他吊起送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣三灣鄉1名農民，26日上午駕駛農用車不慎翻落5米深野溪河床，造成身上多處擦傷及挫傷，消防人員用繩索將他吊起送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣三灣鄉，26日上午8時許發生農用車摔落5米深野溪河床意外，造成1名駕駛腰傷無法動彈，頭部也有撕裂傷，所幸意識清楚；消防人員獲報後，趕緊利用繩索等救難工具，將他救起送醫急救。

苗栗縣消防局表示，26日上午8時38分接獲報案，稱在三灣鄉頂寮村1處路段，有人、車跌落野溪河床受困且受傷，三灣分隊接獲通報後，立即出動前往搶救。

▲救援人員先利用繩索等救難工具，將傷者拖拉至平坦安全處後，給予止血包紮及骨折固定，再將傷者送往醫院。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼救援人員先利用繩索等救難工具，將傷者拖拉至平坦安全處後，給予止血包紮及骨折固定，再將傷者送往醫院。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲救援人員先利用繩索等救難工具，將傷者拖拉至平坦安全處後，給予止血包紮及骨折固定，再將傷者送往醫院。（圖／記者黃孟珍翻攝）

救援人員抵達現場時，發現1輛農用搬運車跌落約5米深的河床中，駕駛意識還算清楚，還和救援人員表示自己腰部疼痛，頭部後方有撞擊流血傷口；救援人員利用繩索等救難工具，將傷者拖拉至平坦安全處後，給予止血包紮及骨折固定，再將他送醫救治。

苗栗縣政府消防局也呼籲，行車用路人行經人煙稀少、山徑小路時，應小心行駛，勿有快速及超車等危險情事，注意四周路況並保持警覺，以免發生交通事故。

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