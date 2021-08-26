媽咪下車門一甩驚呆！1歲娃反鎖車內狂哭　警「破窗神器」救援　

▲警方到場後，用警棍將車窗擊破，順利將受困車內的小孩救出。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮1名黃姓母親，24日從外地返家時，還未熄火準備先拿東西下車時，車門卻自動上鎖，不慎將自己1歲小娃兒鎖在車內，黃母趕忙報警且同意破窗救援，順利將嚎啕大哭的小孩救出。經警方了解後，此事件為失誤所致，並非出於故意，故無追究家長責任。

警方表示，24日接獲民眾報案，稱有1歲幼兒獨自受困車內，亟需警方協助，警方獲報後立即派前員警前往了解。抵達時發現轎車未熄火，但車門卻都反鎖無法進入，且車後有1名1歲兒童正在嚎啕大哭，家長更是心急如焚；然而媽媽因擔心小孩安危，同意員警立即破窗，員警隨即利用警棍將前車門玻璃擊破，順利將小孩救出。

黃母向員警表示，自己是因為剛返家，車上大包小包的，想先將東西拿下車後，再將小孩抱下車，怎料門才剛關起來，4個門卻自動上鎖，想到孩子還在後座，一時情急之下才會報警求援，所幸車內冷氣還在運轉，小孩也沒有發生任何危險。

竹南分局表示，依據兒童及少年福利與權益保障法第51條父母、監護人或其他實際照顧兒童及少年之人，不得使6歲以下兒童或需要特別看護之兒童及少年獨處。違者處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

另，依據道路交通管理處罰條例第31條規定，駕駛人如將6歲以下或需要特別看護之兒童，單獨留置於車內者，須處駕駛人新臺幣3000元罰鍰，並須施以4小時道路交通安全講習。此案件經警方了解後，考量為失誤所致，並非出於故意，不追究家長責任。

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