益品書屋400冊餐飲圖書　前進苗栗三灣鄉「翻轉孩童未來」

▲益品書屋「餐飲 翻轉孩子的未來」主題巡迴書展13日起進駐苗栗縣三灣鄉圖書館，提供400本餐飲相關書籍供民眾閱覽，展期至26日止，歡迎鄉親共襄盛舉。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗三灣鄉立圖書館，借閱率高居全國之冠，益品書屋董事長戴勝益，特別在此辦理為期2周的「餐飲．翻轉孩子的未來」巡迴書展，以20個特製書櫃陳列400冊精挑細選的餐飲書籍開放借閱。

戴勝益13日率團隊到場，與苗栗縣長徐耀昌、三灣鄉長溫志強、政大創新與創造力研究中心主任劉吉軒、和多位議員等人一同出席書展開幕記者會。 戴勝益指出，非常樂意將精選的400本餐飲書籍帶到三灣偏鄉，他推薦閱讀餐飲書籍兼具療癒效果、可學以致用又能創業，

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戴勝益更以自身為例表示，若熟讀400本書籍菁華，保證可具備25年不發脾氣、英文能力漸強、讚美他人及永不放棄的能力等多項專長，他也期許在巡迴書展中能培養出下一個王品創辦人。

▲▼戴勝益把這400本餐飲書籍帶到三灣偏鄉，期許在巡迴書展中能培養出下一個王品創辦人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

縣長徐耀昌說，苗栗縣近些年來在教育部閱讀評鑑都有優異表現，而三灣鄉圖書館更連7年在營運評鑑獲評特優，難能可貴。縣府也陸續在18鄉鎮市成立22個幸福學院，鼓勵親子伴讀同時守望校園安全，希望此次書展帶來書香也讓大家開卷有益，使閱讀能量更茁壯。