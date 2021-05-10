苗栗小貨車雙黃線迴轉　騎士剎不住撞上！連人帶車捲車底重傷

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名鍾姓男子，8日上午10時許，騎車行經苗栗縣三灣鄉中正路時，對向車道1輛小貨車突然違規跨越雙黃線轉彎，導致鍾男煞車不及，連人帶車捲進小貨車底下，附近居民聽到聲響，急忙上前幫忙抬起車輛，讓消防救護人員把人拉出送醫，鍾男目前生命跡象穩定，還仍在加護病房觀察中。

▲鍾男騎車行經三灣街頭時，對向車道1輛小貨車突然違規迴轉，導致鍾男剎車不及當場捲進車底，受傷送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

據店家監視器顯示，這名30歲的鍾姓騎士，8日上午10時34分，騎車在三灣街頭時，對向1輛小貨車突然雙黃線違規迴轉，鍾男見狀趕緊煞車，卻因為打滑整台車衝進小貨車底盤，鍾男一動也不動的卡在車底，坐在副駕駛座的婦人看到這景象，當場嚇傻不知所措。

▲附近民眾聽到撞擊聲響，紛紛上前幫忙，合力將車抬起把騎士拉出。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局表示，抵達時發現鍾男倒臥在車底無法動彈，附近民眾聽到這巨大的撞擊聲，紛紛向前幫忙將小貨車抬起，讓救援人員趕緊將騎士拖出，經送醫急救後，目前生命徵象穩定，但還需在加護病房中觀察。警方也對雙方施以酒測，酒測值為零；至於詳細責任歸屬，還待警方釐清中。

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