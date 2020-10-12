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行銷客家風情！古典鋼管車齊聚苗栗三灣　「老單車」展現紳士風　

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▲在苗栗縣三灣鄉所舉辦的「鋼管車俱樂部」活動，50名限額瞬間秒殺。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲在苗栗縣三灣鄉所舉辦的「鋼管車俱樂部」活動，50名限額瞬間秒殺。（圖／車友Roger提供）

記者黃孟珍／苗栗報導

來自全台各地愛好自行車文化及運動的熱情人士及資深玩家，10日上午齊聚苗栗縣三灣鄉；從2019年由20名成員舉辦的第1屆TVR（Taiwan Vintage Ride）的初擬活動，獲得廣大車友間極高的興趣與迴響。2020年活動參與人數更以倍數爆衝，將踩踏苗栗、新竹2縣共60公里，行銷苗栗好山、好水、好風光。

TVR日發起人羅國正表示，2020年TVR路線超級過癮，橫跨了三灣、寶山、北埔、南庄等4鄉鎮，歷經寶山小西湖、北埔冷泉、南庄老街，其中竹37與東河農路兩旁的成片杉林更讓人印象深刻，沿途林相優美，以致於雖然是連續的長坡，總能讓人忘記肌肉的疲勞而持續的踩踏著。近50名騎士在這趟65公里優美的山道中揮灑汗水，隊伍中不乏當代退役的老國手，時而悠閒時而競技，彷彿又回到全民揮舞國旗為國爭光的年代。

▲▼馳騁山林間，沿途風光優美，讓人忘記肌肉的疲勞而持續的踩踏著。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼馳騁山林間，沿途風光優美，讓人忘記肌肉的疲勞而持續的踩踏著。（圖／車友Roger提供）

▲▼馳騁山林間，沿途風光優美，讓人忘記肌肉的疲勞而持續的踩踏著。（圖／記者黃孟珍翻攝）

羅國正強調，參加2020 TVR的鋼管車有最新的現代車種，也有最硬派的老式賽車，共同展現身為單車騎士所擁有的優雅美感及紳士風範。老式單車不止於現代單車運動功能的取向，金屬製的單車多了一份對時代科技的緬懷，同時也展現了現代單車所沒有的精緻工藝，並且在運動表現上比現代單車有更嚴苛的挑戰。

活動的尾聲，還有重頭戲--鋼管車的選拔活動。身為自行車王國的台灣，其名車收藏的質與量絕對是名列前茅。TVR的活動目的就是讓現有的騎車文化有另一項喜好選擇，在金屬的基調上，可古典、可前衛、更可融合，不止於現代車追求的功能性，還兼具運動以及收藏的樂趣。

此外，TVR活動也重點著墨古典自行車在單車文化上的歷史意義，每一屆都會由專家評判出年度最佳及最具代表性的古典單車，期待能藉由此活動將古典鋼管車的精神傳承下去。

・秋冬必備潤澤神物

►老紳士！古典鋼管車齊聚苗栗三灣　車齡逾30年比老更比優雅　

►反射動作關車門！啪一聲竟自動上鎖　糗了...1歲孫在裡頭爆哭

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

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鋼管車紳士風三灣

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