國小生人數「年減1. 6萬」！教育部估：118學年跌破百萬人

▲教育部預估，118學年國小生人數將跌破百萬人。（圖／基隆市政府提供）

記者崔至雲／台北報導

教育部今（26日）公布最新「個教育階段學生數預測結果」，報告指出，受少子女化影響，各教育階段學生數多呈遞減趨勢。預估未來16學年間，大一學生數將年減2800人；125學年大一新生更僅剩18.4萬人，較99學年減少8.5萬人，此外，預估118學年國小生將跌破百萬，未來16學年間，國小學生平均年減1.6萬人。

為持續掌握教育發展變化，教育部蒐集各項出生和人口數資料，分析99 學年到109學年10年間的學生人數實際值，並預測未來16學年學生人數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部報告指出，受少子女化現象影響，除因生肖效應致部分學年人數起伏外，多呈遞減趨勢。99學年國小學生數共152萬人，106學年減至114.7萬人，預計 118學年將跌破百萬，125學年將降至92.3萬人，較99學年減少39.3%；預計未來16學年間，國小學生平均年減1.6萬人。

國中部分，教育部說明，因國中學生人數橫跨3學年，生肖效應仍會因合計而產生互抵現象，整體26學年間人數增減幅度雖較緩和，惟仍因少子女化呈遞減趨勢。預計112學年將減至54.9萬人，125學年可能因龍年效應不降緩太多，維持46.6萬人，但預計未來16學年間，國中學生平均將年減8200人。

針對高中學生部分，教育部指出，99學年共有95.6萬人，其後因少子女化現象嚴重導致出生人口減幅擴大，預計115學年將減至55.1萬人，預測125學年僅50.0萬人，較99 學年減少 45.6萬人；預計未來16 學年間，高中學生數平均年減9700人。

大學部份，教育部提到，除了少子女化現象外，全球化趨勢帶動學生跨國流動、境外及非應屆入學人數增加等因素，都會影響到大學新生人數變化。觀察99至109學年間10年間，二者差距已由17.7萬人減為9.3萬人， 預計至125學年更僅剩1.5萬人。

教育部說，預計自110學年起，大學學生數將跌破100萬人，而118學年又逢虎年效應，人數將減至79.5萬人低點；125學年大學學生預測數為82.8萬人，26學 年間減少29.6萬人；而預計未來 16 學年間，大學學生數平均年減 1.1 萬人。