　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣學生7：30就到校「也沒有比國外優秀」！他指2事斥：浪費時間

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲原PO指出，台灣學生念比較久的書，但也沒有比國外還要更強。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

中小學上課「時間太長」多年來時常被討論，甚至會跟國外做比較，一名網友表示，台灣學生早上7：30上學，晚上還要留下來晚自習，後來才知道國外學生都沒有這樣，不用升旗也不用做打掃，因此感到困惑，台灣學生念那麼久的書，也沒有比其他國家還要強。對此，有人認同表示，早到校全做些無意義的事。

原PO在PTT發文，不明白為何台灣學生早上7：30就要到學校，晚上還要留下來晚自習，長大之後才知道，原來國外學生都不用這樣，「國外學生也不用升旗，幫學校掃地之類的」，但台灣學生也沒有因為早到校，比別人晚下課，念比較多的書而比其他國家還要更強，「到底為啥外國學生這麼懶散，卻可以這麼強？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，引起熱議，「出社會才知道歐美人上班時間還比你短」、「升旗真的瞎，升再多次也不會比較愛國啦」、「奴性從小養成」、「以前還有原住民同學5點就騎腳踏車出門了」。不少網友都指出「因為台灣家長都要接送小孩」，「因為爸媽8點要上班」、「認真說，跟父母上班時間有很大的關係，安親班也是」、「因為都爸爸上班，順路帶過去」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲有網友指出，早到學校都在做無意義的事情浪費時間。（圖／翻攝自PTT）

其中，有網友回覆該貼文抱怨，7：30到校後都在做無意義的事情，尤其是做打掃工作，「昨天放學前一節才掃過，隔天早上還要再掃一次？」升旗也是很浪費時間的事，「每週要花兩三天整隊、全校拉到操場集合，唱國歌、聽教官和主任講屁話」，再加上一到學校要做打掃工作，很多通勤的學生根本還沒吃早餐，把早餐留到第一堂課吃，又會被老師罵。

該網友提議，如果有事情要宣布，用廣播系統講一講就好，全校花30分鐘集合到操場，又花30分鐘解散回教室，真的是浪費時間，「套一句老師教官們最愛說的話，『你浪費一個人30分鐘，全校3000人就是90000分鐘』」，認為8：00-15：30的上課時間最剛好。

►靠一台小機器，戒掉手搖飲！

ET快訊
台灣學生7：30到校「也沒比國外優秀」！他指2事：浪費時間
基隆夫妻打高端後3度就醫　四肢癱軟無力留院觀察
快訊／五倍券如何登記預約？　4大管道看這裡
快訊／五倍券加碼要抽籤　「10平台」共超過1300萬份
快訊／國外電商不可用五倍券！　將列國內大型電商不適用名單
快訊／孫生母推輪椅偷錢　他1句話讓媽媽被起訴
快訊／五倍券「綁定數位」更賺！加碼500元餐飲券回饋
快訊／五倍券9月登記、10月領　一路用到明年4月底
快訊／五倍券拍板10月上路！　全民免費領5000、可家戶綁定
各部會振興券曝光！　新增「國旅券」、「好食券」等4款
LIVE／五倍券來了！全民免費領5000　行政院最新說明
快訊／22歲大學生打完高端「全身癱軟」急送醫
快訊／找鄧佳華進來傳HR被電爆　日月光回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

傳日月光HR被電慘！鄧佳華147字曝心聲「這份恩情我不會忘」

防非洲豬瘟流竄　台東查獲越籍移工2包不明肉品送驗

高端不混打！打完第1劑「繼續接種高端」沒得選　195萬劑BNT甭想了

觀光振興推國旅券！比照藝fun券「用抽的、不普發」　最快10月上線

分裝五倍券可打AZ和莫德納　郵局遭被大小眼！工會發聲明怒批

基隆夫妻打高端後3度就醫　癱軟四肢無力「檢查無異狀」留院觀察

接種2劑疫情仍大爆發！醫曝「關鍵原因」　網嘆：藥廠是最終獲利者

嘉惠病患！成醫、麻新攜手同心　簽署心臟科合作經營

不到一週離職日月光　鄧佳華再發文：我會請人資吃飯

「颱風活躍區」預測出爐！鄭明典直言：現在這樣太平靜了

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

王思佳為老公險變月子中心奧客XD　曝女兒小名「美美」：Double水～

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

林志炫「要舞者純跳舞」拒讓隊友唱歌　李響氣喊「像伴舞」：寧願退賽也不會跳

春風「蹲地擦藥+幫撥蝦」大展台客浪漫　「騎歐兜賣」載女神約會..掏花束：我愛妳餒

基隆女打完高端倒地「診間猝死」 查出主動脈剝離！妹：平常很健康

傳日月光HR被電慘！鄧佳華147字曝心聲「這份恩情我不會忘」

防非洲豬瘟流竄　台東查獲越籍移工2包不明肉品送驗

高端不混打！打完第1劑「繼續接種高端」沒得選　195萬劑BNT甭想了

觀光振興推國旅券！比照藝fun券「用抽的、不普發」　最快10月上線

分裝五倍券可打AZ和莫德納　郵局遭被大小眼！工會發聲明怒批

基隆夫妻打高端後3度就醫　癱軟四肢無力「檢查無異狀」留院觀察

接種2劑疫情仍大爆發！醫曝「關鍵原因」　網嘆：藥廠是最終獲利者

嘉惠病患！成醫、麻新攜手同心　簽署心臟科合作經營

不到一週離職日月光　鄧佳華再發文：我會請人資吃飯

「颱風活躍區」預測出爐！鄭明典直言：現在這樣太平靜了

啦啦隊女神「暴瘦7KG」加入八點檔！　短裙熱舞電暈潘柏希

家門口出現大蛇以為「神明現身」　女把毒蛇繞頸上活活被咬死！

傳日月光HR被電慘！鄧佳華147字曝心聲「這份恩情我不會忘」

防非洲豬瘟流竄　台東查獲越籍移工2包不明肉品送驗

抓到聯合國人員就海扁　塔利班施暴行徑曝光！承認女性外出不安全

哥吉拉飯店來了！台北「格拉斯麗飯店」9／14開幕　一晚每人1400元

氣婆婆硬餵2月大嬰喝水　夫妻年薪百萬「全貸買房」網勸退

高端不混打！打完第1劑「繼續接種高端」沒得選　195萬劑BNT甭想了

五倍券確定10月發行！去哪領、怎麼用？　10大QA懶人包一次看

北捷3條線周邊「近1.6萬機車停車格」　8月30日起收費「一天20元」

生活熱門新聞

五倍券樣張今亮相！去哪領怎麼用　5大QA一次看

館長打高端過一天　曝身體狀況

首批BNT「12-18歲學生」先打　檢驗封緘後才能用

陳時中接受「復必泰」標籤　律師點出關鍵原因

水神夜襲升級豪雨　雷雨彈猛炸半台

鄧佳華離職日月光！PTT爆內幕「HR被高層電翻」

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

八大停業！小姐喊「撐不下去」曝奢侈開銷　眾怒：活該

高端打3天爆4死！愛國手臂出現退打潮

美髮師「丁字褲剪髮」　網友都暴動！

快訊／高雄8行政區「明8點起停水23小時」！

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

高端3天爆4死！前台大醫揭「疫苗猝死主因」

銀行郵局公務員CP值哪個高？神人選它

更多熱門

相關新聞

國小生人數年減1. 6萬！118學年恐跌破百萬人

國小生人數年減1. 6萬！118學年恐跌破百萬人

教育部今（26日）公布最新「個教育階段學生數預測結果」，報告指出，受少子女化影響，各教育階段學生數多呈遞減趨勢。預估未來16學年間，大一學生數將年減2800人；125學年大一新生更僅剩18.4萬人，較99學年減少8.5萬人，此外，預估118學年國小生將跌破百萬，未來16學年間，國小學生平均年減1.6萬人。

鄧佳華離職日月光！PTT爆內幕「HR被高層電翻」

鄧佳華離職日月光！PTT爆內幕「HR被高層電翻」

水電師傅勸老屋改明管　過來人曝：1缺點

水電師傅勸老屋改明管　過來人曝：1缺點

強迫國軍打高端？　老鳥揭內幕：絕對不強迫

強迫國軍打高端？　老鳥揭內幕：絕對不強迫

「台灣不流行整體浴室？」10年過來人大推

「台灣不流行整體浴室？」10年過來人大推

關鍵字：

學生上學時間PTT升旗打掃

讀者迴響

熱門新聞

五倍券樣張今亮相！去哪領怎麼用　5大QA一次看

逼近7萬元！史上最貴iPhone來了　4款機型、多色可選

館長打高端過一天　曝身體狀況

郭采潔疑秘婚小5歲新歡！男方被爆「騙妹吸毒」濫交

男主持人錄影「起生理反應」！

小A辣掰彎直男！哭認還沒被家人接受：注定不被看好

5種人打高端恐有問題！游淑慧批應早說

即／基隆30歲夫妻打高端　今晚再次送醫

長髮妹當街被壓地脫內褲！色男擄人硬上

以為中威力彩1千萬！她秒提離職　下秒臉綠

上午打高端、下午猝死！基隆41歲女最後身影曝

忘保險套！他強力膠「封鳥」激戰慘死

快訊／4人打高端後猝死「藍營要求停打」　侯友宜說話了

首批BNT「12-18歲學生」先打　檢驗封緘後才能用

陳時中接受「復必泰」標籤　律師點出關鍵原因

更多

最夯影音

更多
23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」
「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面