台灣學生7：30就到校「也沒有比國外優秀」！他指2事斥：浪費時間

▲原PO指出，台灣學生念比較久的書，但也沒有比國外還要更強。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

中小學上課「時間太長」多年來時常被討論，甚至會跟國外做比較，一名網友表示，台灣學生早上7：30上學，晚上還要留下來晚自習，後來才知道國外學生都沒有這樣，不用升旗也不用做打掃，因此感到困惑，台灣學生念那麼久的書，也沒有比其他國家還要強。對此，有人認同表示，早到校全做些無意義的事。

原PO在PTT發文，不明白為何台灣學生早上7：30就要到學校，晚上還要留下來晚自習，長大之後才知道，原來國外學生都不用這樣，「國外學生也不用升旗，幫學校掃地之類的」，但台灣學生也沒有因為早到校，比別人晚下課，念比較多的書而比其他國家還要更強，「到底為啥外國學生這麼懶散，卻可以這麼強？」

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貼文一出，引起熱議，「出社會才知道歐美人上班時間還比你短」、「升旗真的瞎，升再多次也不會比較愛國啦」、「奴性從小養成」、「以前還有原住民同學5點就騎腳踏車出門了」。不少網友都指出「因為台灣家長都要接送小孩」，「因為爸媽8點要上班」、「認真說，跟父母上班時間有很大的關係，安親班也是」、「因為都爸爸上班，順路帶過去」。

▲有網友指出，早到學校都在做無意義的事情浪費時間。（圖／翻攝自PTT）

其中，有網友回覆該貼文抱怨，7：30到校後都在做無意義的事情，尤其是做打掃工作，「昨天放學前一節才掃過，隔天早上還要再掃一次？」升旗也是很浪費時間的事，「每週要花兩三天整隊、全校拉到操場集合，唱國歌、聽教官和主任講屁話」，再加上一到學校要做打掃工作，很多通勤的學生根本還沒吃早餐，把早餐留到第一堂課吃，又會被老師罵。

該網友提議，如果有事情要宣布，用廣播系統講一講就好，全校花30分鐘集合到操場，又花30分鐘解散回教室，真的是浪費時間，「套一句老師教官們最愛說的話，『你浪費一個人30分鐘，全校3000人就是90000分鐘』」，認為8：00-15：30的上課時間最剛好。