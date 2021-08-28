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課上一半嗆混帳！補教師私訊「下次對你不客氣」　學生怕到不敢說

▲▼老師大罵「混帳」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲老師大罵「混帳」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「你下次再這樣說話，我會對你不客氣！」一名網友代PO文表示，有名學生因為回老師訊息時，只打了「嗯」字，因此老師便以帶有恐嚇意味的言語回覆訊息。更誇張的是，該名補教老師除了會大吼大叫，上課時甚至還大罵「混帳」，這樣的教學方式實在讓家長無法苟同。

這名網友在臉書社團「爆料公社」上代PO文，從對話紀錄可見，老師詢問「你只有上數學課對不對？」學生便回了「是的。」接著看到老師傳了OK以後，學生又回「嗯」。怎料這個「嗯」字卻讓老師有些不滿，直言「你跟老師說話用『嗯』，很不禮貌吧」、「你下次再這樣說話，我會對你不客氣」。

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▲▼老師大罵「混帳」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲事件PO上網後，女兒就被踢出社團。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

學生看到這席話後，怕得急回「不好意思！」事後媽媽得知此事，認為孩子回「嗯」確實有待教育，如果有做錯事情，她也絕對尊重老師的教育，要罰站、罰寫、留下來練習都可以，但是這個老師實在太誇張，居然用帶有恐嚇意味的言語來嚇小朋友，讓孩子在看到當下根本不敢告訴她，只嚷嚷著不要上數學補習課。

媽媽經過了解後還發現，補教老師在線上視訊課程中，也是以大吼的方式對待學生，甚至還會直接大罵「混帳」。她認為學生做錯事可以做適當的懲罰，但是用言語暴力只會讓孩童害怕、產生畏懼，老師真的不該把自己的不愉快一再發洩在孩子身上。

▲▼老師大罵「混帳」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

然而，媽媽將事件曝光以後，該補習班的主任卻直接將她女兒踢出社團並封鎖，讓她相當無言。而看了網友建議後，她也決定將老師怒吼學生的影片貼出來，讓更多人知道，避免以後還有其他孩童深受恐懼。

而從影片可以聽到，學生的網路不太穩，所以老師便大動肝火，連說好幾次「誰叫你給我離開的？」最後更是怒罵「混帳！」語氣相當重。

貼文曝光後，不少網友也紛紛表示，「現在是軍營？我還以為是哪個班長還士官長在吼呢」、「不說還以為教官，不知道是在兇幾點的」、「這老師我覺得不行，是當兵當到入迷嗎」、「退掉不要補了，換別間吧！這樣學生根本沒興趣學習了」、「真的很不客氣」、「老師情緒控管有問題」、「這樣要怎麼學習啊？嚇都嚇死了」。

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