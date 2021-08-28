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最小才5歲！奈及利亞百名學生「遭綁架3個月」　終於和父母團聚

▲▼5月被綁架的奈及利亞學生睽違三個月終於與父母團聚。（圖／達志影像／美聯社）

▲5月被綁架的奈及利亞學生睽違三個月終於與父母團聚。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃品臻／綜合報導

奈及利亞頻傳武裝團體綁架學生事件，其中一個武裝團體在昨（27）日釋放了，7月被囚禁在西北部卡杜納省一間浸信會學校的32名學生，這是在24小時內武裝團體第三度釋放學生，目前總計有近100位學生在被綁架三個月後，得以與父母團聚。

綜合外媒報導，武裝團體今年在奈及利亞頻繁綁架學生，用以跟家屬索取贖金。其中一起綁架案發生在今年7月，卡杜納省西北部一間浸信會高中逾100名學起遭到武裝團體綁架，之後有一些學生成功逃脫，或是被釋放。

家屬代表哈雅比（Joseph Hayab）表示，「我們仍有31名學生被囚禁，我們希望他們能盡快獲釋，和以前的學生一樣，我們不得不支付贖金讓他們能夠獲釋，但我不想透露具體金額。」

武裝團體在26日已釋放了92名學生，這群學生於5月在奈吉省的一所伊斯蘭學校遭到綁架，其中年紀最小的只有5歲，另外有一名學生在遭綁架期間死亡。

▲▼5月被綁架的奈及利亞學生睽違三個月終於與父母團聚。（圖／達志影像／美聯社）

▲一名被釋放的女學生終於見到爸爸難過哭了。（圖／達志影像／美聯社）

據《美聯社》報導指出，自去年12月以來，已有1000多名學生遭到綁架，隨後武裝團體進行了一波又一波的釋放。較早的學校綁架事件被認為是奈及利亞東北部的伊斯蘭極端份子所做，但該國當局僅說當時擄人的土匪是最近勒索事件的幕後黑手。

奈及利亞西北部與中部暴力活動激增，武裝團體會搶劫村莊、偷取牲畜和進行大規模的綁架，暴力根源在於當地農民與遊牧民族之間長達數年的緊張局勢，及對放牧土地和水資源的爭奪。

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