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不滿BNT分配！　國民黨轟「裝肖仔」：要開學英系就出來騙年輕人

▲國民黨立法院黨團28日晚間臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／國民黨立法院黨團）

▲國民黨立法院黨團28日晚間臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／國民黨立法院黨團）

記者蘇晏男／台北報導

200萬劑BNT疫苗將在8月底、9月初到貨，然而中央規劃的接種對象引發質疑，包括供12-17歲（含）學生施打，但忽略大學生，以及第二類人數「膨脹」交代不清，卻仍要依照各類按順訊施打。對此，國民黨立法院黨團（下稱國民黨團）28日晚間透過臉書批評，「民進黨係在裝肖仔」。

中央在200萬劑BNT分配上，規劃120萬劑給12-17歲（含）學生施打，剩下約80萬劑則開放給1至10類對象，依照年齡層往下打；而28日下午開放BNT意願登記，3小時湧入197萬人，一度造成系統當機。

國民黨團表示，國際認證疫苗才是國人真愛，高端開放第三波才勉強湊到75萬人，而高端近日施打數快速下降，爽約率卻在快速上升，巨大落差全民共見預約平台爆巨量就是民意。

國民黨團質疑，「開學在即疫苗在那裡？」下周三中小學開學，還有數萬名老師打不到疫苗，不打高端每周就要戳鼻孔，還要自己出錢，而九月中下旬大學開學，到現在防疫指引、預算補助皆未到位，是要大學師生當哈利波特自己變出防疫物資嗎？

對於BNT疫苗開放給1至10類對象，依照年齡層往下打的政策，國民黨團表示，第二類人數一路膨脹至今交待不清，全民要問，第二類人數由9萬膨脹至27萬，到底還有多少第二類的人没打完？特權疫苗打好打滿到何時？

「民進黨一路擋一路騙。」國民黨團說，BNT疫苗是民間努力買來了、鴻海創辦人郭台銘催來的，民進黨一路擋；買到了、貨到了急著收割搞出全世界最複雜、最不科學、最不合理的施打順序。今天想東做東，明天想西做西。一路喊超前部署，搞到現在長者第二劑不知道何年何月才排到，年輕人第一劑永遠打不到。

另外，針對10位民進黨英系立委劉櫂豪、羅致政、陳明文、蔡易餘、王美惠、江永昌、吳玉琴、邱泰源、莊瑞雄、蘇治芬等人，28日紛紛再透過臉書，呼籲「BNT疫苗來了、該換年輕人上」。國民院黨團譏諷，要開學英系立委就出來騙，年輕人沒這麼好騙。

文末，國民黨團也用Hashtag強調，「BNT一類往下打高官特權才打的到」、「全民預約BNT是在排心酸的嗎」、「國際認證疫苗打到手臂才是真的」。

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