五倍券10月上路！蘇貞昌拍板　全民免費領5000、可家戶綁定集中使用

記者陳家祥／台北報導

隨著疫情趨緩，行政院預計10月推出五倍券振興方案，提振受到重創的內需市場。行政院長蘇貞昌26日在行政院會中聽取國發會報告後，正式拍板五倍券規劃。國發會指出，振興券朝「限期消費」、「循環使用」、「誘發加碼」三大方向規劃，後續將和各部會合作，務求振興措施及早上路，加速協助內需產業，達到振興效果兼紓困作用。

根據政院規劃，今年的五倍券一共有10張，內含3張1000元、2張500元、5張200元；且比照去年的三倍券，擁有國幣等級的防偽能力。至於選擇數位券的民眾，則可綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票證。

而經過民進黨內立委的「力爭」，加上台灣整體經濟發展表現佳，行政院在日前宣布五倍券全民免花1000元，都可免費領取，大大減少民眾負擔外，也讓振興方案更有感。

此外，有了去年三倍券推行的經驗，這次五倍券紙本、數位並行，且會特別著重在數位券上，不只鼓勵民眾改以線上虛擬的方式領券，也希望各大銀行、商家等，可以針對數位領用進行加碼。

國發會表示，相較去年三倍券，今年振興措施有三大特色：額度加碼、強化數位、助小商家。行政院主計總處預估今年台灣經濟成長率5.88%，將創11年來新高，行政院經考量評估，今年五倍券民眾免付1000元，讓全民共享經濟成長。

今日國發會綜整各部會規劃，提出整體振興措施方向，延續三倍券成效，並檢討改善，以及採納各界意見，提出「限期消費」、「循環使用」、「誘發加碼」之整體振興措施規劃思維，並以配套措施鼓勵民眾選擇數位券，減少實體券領取，可避免群聚，並降低行政成本。同時提供單一平台，方便民眾上網登記部會提出的加碼振興措施，享受更多優惠。

相關部會刻正加速各項規劃振興措施，包括經濟部規劃五倍券登記領取、使用範圍、印製、發放及分送等細節作業，文化部、農委會、教育部等相關部會亦積極規劃各項加碼方案，透過各部會共通合作，將務求振興措施及早上路，加速協助內需產業，達到振興效果兼紓困作用。