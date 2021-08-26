彰化22歲研究生打高端送醫！媽驚見他癱軟　虛弱到無法說話

▲彰化1名研究生打高端疫苗肢體無力送醫。（資料圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名邱姓研究生(22歲)，今(26)日上午在媽媽陪同下，到溪州衛生所接種完高端疫苗後，身體突無力癱軟，溪州消防分隊獲報後，緊急將其送往卓綜合醫院救治。對此，院長卓建志指出，該名大學生昨夜沒睡好，再加上早餐沒吃，出現暈針狀況，打點滴後，目前狀況好轉。詳細情形仍有待調查釐清。

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▲彰化1名研究生打高端疫苗肢體無力送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

衞生所主任林宏章及賴姓護理長指出，邱男在邱母的陪同下，前往溪州衛生所施打高端疫苗後，有在座位休息，約略20分鐘後，剛要走出去就看到他靠在大門整個人衰弱無力，便緊急用輪椅扶他到診間量血壓檢查，從邱母口中得知他沒有吃早餐，便拿果汁給他補充體力，後續報消防救護送醫院進一步觀察。

▲彰化1名研究生打高端疫苗肢體無力送醫。（圖／記者唐詠絮攝）

接近中午時邱男仍在醫院急診室打點滴，父母也在旁陪伴，邱父說，醫師判定暈針，兒子身體痠痛虛弱無法說話，現在他的臉色比剛進院時已經好很多，院長卓建志也提醒民眾，打疫苗一定要吃早餐睡飽覺，保持身心愉快，打疫苗也不要緊張，打完後不要揉也要多喝水。

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