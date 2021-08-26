　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快筆記！唐鳳爆「五倍券登記網址」　加碼抽籤10項數位券

記者陳家祥／台北報導

隨著疫情趨緩，行政院長蘇貞昌26日在行政院會中聽取國發會報告後，正式拍板五倍券規劃。針對後續各部會提出的加碼方案，政委唐鳳指出，未來在登記領取紙本或是數位券時，就可以勾選要參與哪些加碼券的抽籤；此外，網站雖還在架設中，但預計會是「5000.gov.tw」，十分簡單好記。

▲▼行政院會會後記者會，行政院政務委員兼國家發展委員會主任委員龔明鑫、政委唐鳳、主計總處主計長朱澤民、經濟部次長陳正祺。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會會後記者會，政委唐鳳。（圖／記者陳家祥攝）

針對紙本券的成本估算，國發會主委龔明鑫表示，今年在數位券部分做了很多便利，預期領取數位券比例會比去年高，紙券印製成本就會比較少，經費就可以節省下來。同時在數位券部分，後續10項的加碼也透過數位券進行。

至於外界關心的小商家使用便利性與適用性，經濟部次長陳正祺說，經濟部有推出一個「雲世代」計畫，鼓勵小商家來跟經濟部申請，會補助每個商家3萬，紙要來跟經濟部申請都會輔導裝置軟體。軟體的使用非常簡便，遇到數位支付部分，紙要用「雲世代」，商家都可以非常方便的收取費用，結算也不會有問題。

而未來各部會推出的加碼券要如何領取？唐鳳表示，9月下旬不論數位綁定或是紙本預定程序，程序的最後一個步驟，就是要問使用者，加碼券要勾選哪幾個加入抽籤，「勾選是在同個平台，也不分數位或紙本，都可以加入」。

另外，唐鳳也透露，數位券共同登記、綁定的平台網站，去年三倍券是3000.gov.tw，今年雖然還在建置，但應該會是「5000.gov.tw」。9月下旬開放紙本預定、數位綁定以及加碼券的登記，等登記到一個程度後，再讓各部會宣布什麼時候抽獎、有多少份額等。

▲▼行政院公布五倍券規劃。（圖／行政院提供）

▲▼行政院公布五倍券規劃。（圖／行政院提供）

▲▼行政院公布五倍券規劃。（圖／行政院提供）

►靠一台小機器，戒掉手搖飲！

ET快訊
五倍券亮相！「這縣市」再發8000元　全台加碼一次看
快訊／新北加倍券來了！　侯友宜加碼「最高換1萬」
農遊券面額公布「888元」　先抽88萬幸運兒
LIVE／新北今增1例　侯友宜最新說明
首例「打2劑大陸疫苗」突破性感染　50多歲台男確診
快訊／害死154隻貓！　主嫌竟是「前海巡隊員」
快訊／陸之駿打高端猝死解剖　死因出爐
不只BNT會來「還有AZ、莫德納？」　陳時中：各廠牌都會有
高端接種後4死「分屬3批號」　是否緩打？陳時中回應
195萬BNT將來台！瓶身寫簡體字　陳時中：復必泰本身就是簡
校園內就能接種！　BNT優先開放學生施打　
台灣攔截200萬劑BNT始末曝光　一次看懂為何符合蔡英文3原
疫情趨緩「中秋開放戶外烤肉？」　陳時中回應了
高端不良事件「累積4死」！　最新通報有18件

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

考試院長黃榮村就職週年　力求實現「選賢與能」中心思想

快訊／侯友宜霸氣加碼五倍券　新北方案「最高5千換1萬」

快訊／新北「＋1」在新莊　同事確診匡列居隔6天陰轉陽

回顧蔡政府卡關BNT事件簿　國民黨：你終究要買復必泰

五倍券亮相！「這縣市大手筆再發8000元」　全台加碼振興一次看

「桌球阿嬤」盧碧春東帕晉級8強　賴清德恭喜：讓台灣人驚豔不已

LIVE／＋0破功！新北今增1例　侯友宜最新說明

高鐵延伸宜蘭爆選址爭議　蘇貞昌「案子未定」：交通部跟地方多溝通

考試院：2023年起地方特考增列口試　國文刪除列考公文

台灣成功攔截200萬劑BNT始末曝光　一次看懂為何符合蔡英文3原則

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

春風「蹲地擦藥+幫撥蝦」大展台客浪漫　「騎歐兜賣」載女神約會..掏花束：我愛妳餒

王思佳為老公險變月子中心奧客XD　曝女兒小名「美美」：Double水～

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

犬奴想玩魔術杯被擺一道　旺財：人類真是有趣的生物

林志炫「要舞者純跳舞」拒讓隊友唱歌　李響氣喊「像伴舞」：寧願退賽也不會跳

考試院長黃榮村就職週年　力求實現「選賢與能」中心思想

快訊／侯友宜霸氣加碼五倍券　新北方案「最高5千換1萬」

快訊／新北「＋1」在新莊　同事確診匡列居隔6天陰轉陽

回顧蔡政府卡關BNT事件簿　國民黨：你終究要買復必泰

五倍券亮相！「這縣市大手筆再發8000元」　全台加碼振興一次看

「桌球阿嬤」盧碧春東帕晉級8強　賴清德恭喜：讓台灣人驚豔不已

LIVE／＋0破功！新北今增1例　侯友宜最新說明

高鐵延伸宜蘭爆選址爭議　蘇貞昌「案子未定」：交通部跟地方多溝通

考試院：2023年起地方特考增列口試　國文刪除列考公文

台灣成功攔截200萬劑BNT始末曝光　一次看懂為何符合蔡英文3原則

開車「揉眼睛」衝對向車道　撞死無辜女騎士！駕駛判決出爐

毛豬每百公斤飆9500創天價　串燒店老闆哀曝：中秋恐沒肉可烤

新冠可能清零嗎？BBC驚曝：人類只戰勝過1病毒　終結疫情2障礙揭曉

網路購物夯卻增詐騙風險　中市警提妙招免受騙花冤枉錢

醉騎機車與自小客對撞！37歲男酒測破表　頭部重創送醫不治

振興券「台塑捐10億相挺！」　數位券加碼好食券翻倍達400萬份

算2022疫情！鳥卦師「卜出豐卦」憂心：台灣人恐怕再辛苦3年

幾十年沒回「忘了娘家在哪」　斗六警助7旬嬤找到胞弟

天氣熱口罩戴不住！人妻「貼1片」汗水秒吸光　網驚：安全帽也能貼

考試院長黃榮村就職週年　力求實現「選賢與能」中心思想

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

政治熱門新聞

五倍券確定10月發行！去哪領、怎麼用？　10大QA懶人包一次看

快訊／4人打高端後猝死「藍營要求停打」　侯友宜說話了

5種人打高端恐有問題！游淑慧批應早說

快訊／五倍券如何登記預約？　一張圖看4大管道「紙本＆數位綁定」

200萬劑BNT提早抵台！　「原本要到土耳其」成功搶到內幕曝

快訊／五倍券9月登記10月領　一路用到明年4月底

1300萬份好康！五倍券「綁數位」抽藝fun﹑農遊、動滋、客庄券　

快筆記！唐鳳爆「五倍券登記網址」　加碼抽籤10項數位券

五倍券10月上路！蘇貞昌拍板　全民免費領5000

LIVE／五倍券來了！行政院召開記者會說明

黃子哲：高端死亡通報快於AZ、莫德納

五倍券今亮相！　全台加碼振興一次看

BNT疫苗提前到貨　黃暐瀚：195萬劑、盒裝寫復必泰但瓶身沒有

五倍券一招領更多　唐鳳出手4券合一

更多熱門

相關新聞

高鐵延伸宜蘭爆選址爭議　蘇貞昌指示交通部：充分跟地方溝通

高鐵延伸宜蘭爆選址爭議　蘇貞昌指示交通部：充分跟地方溝通

高鐵延伸宜蘭案，交通部日前到宜蘭視察時表態以礁溪鄉的「四城」列為設站第一優先方案，推翻專家建議的宜蘭站，引發地方批評。對此，行政院長蘇貞昌表示，「這個案子還在鐵道局，還沒報交通部」，如果連案子都還沒決定，就沒有優先問題；蘇也要交通部充分跟地方溝通，兼顧專業與地方民意。

195萬BNT疫苗寫簡體字　陳時中：本來就簡體

195萬BNT疫苗寫簡體字　陳時中：本來就簡體

輝瑞略增心肌炎風險　但染疫致病比率更高

輝瑞略增心肌炎風險　但染疫致病比率更高

國旅券用途曝光！120萬人可領

國旅券用途曝光！120萬人可領

五倍券家戶綁定不限家人　持身分證即可共同綁定

五倍券家戶綁定不限家人　持身分證即可共同綁定

關鍵字：

行政院蘇貞昌新冠肺炎疫苗五倍券

讀者迴響

熱門新聞

五倍券樣張今亮相！去哪領怎麼用　5大QA一次看

逼近7萬元！史上最貴iPhone來了　4款機型、多色可選

以為中威力彩1千萬！她秒提離職　下秒臉綠

出國奪冠卻失業　龍龍淪打工族淚崩

忘保險套！他強力膠「封鳥」激戰慘死

即／彰化22歲大學生打完高端「全身癱軟」！

男主持人錄影「起生理反應」！

館長打高端過一天　曝身體狀況

五倍券確定10月發行！去哪領、怎麼用？　10大QA懶人包一次看

鄧佳華離職日月光！PTT爆內幕「HR被高層電翻」

小A辣掰彎直男！哭認還沒被家人接受：注定不被看好

即／基隆30歲夫妻打高端　今晚再次送醫

郭采潔疑秘婚小5歲新歡！男方被爆「騙妹吸毒」濫交

快訊／4人打高端後猝死「藍營要求停打」　侯友宜說話了

首批BNT「12-18歲學生」先打　檢驗封緘後才能用

更多

最夯影音

更多
23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」
「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面