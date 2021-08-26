快筆記！唐鳳爆「五倍券登記網址」　加碼抽籤10項數位券

記者陳家祥／台北報導

隨著疫情趨緩，行政院長蘇貞昌26日在行政院會中聽取國發會報告後，正式拍板五倍券規劃。針對後續各部會提出的加碼方案，政委唐鳳指出，未來在登記領取紙本或是數位券時，就可以勾選要參與哪些加碼券的抽籤；此外，網站雖還在架設中，但預計會是「5000.gov.tw」，十分簡單好記。

▲行政院會會後記者會，政委唐鳳。（圖／記者陳家祥攝）



針對紙本券的成本估算，國發會主委龔明鑫表示，今年在數位券部分做了很多便利，預期領取數位券比例會比去年高，紙券印製成本就會比較少，經費就可以節省下來。同時在數位券部分，後續10項的加碼也透過數位券進行。

至於外界關心的小商家使用便利性與適用性，經濟部次長陳正祺說，經濟部有推出一個「雲世代」計畫，鼓勵小商家來跟經濟部申請，會補助每個商家3萬，紙要來跟經濟部申請都會輔導裝置軟體。軟體的使用非常簡便，遇到數位支付部分，紙要用「雲世代」，商家都可以非常方便的收取費用，結算也不會有問題。

而未來各部會推出的加碼券要如何領取？唐鳳表示，9月下旬不論數位綁定或是紙本預定程序，程序的最後一個步驟，就是要問使用者，加碼券要勾選哪幾個加入抽籤，「勾選是在同個平台，也不分數位或紙本，都可以加入」。

另外，唐鳳也透露，數位券共同登記、綁定的平台網站，去年三倍券是3000.gov.tw，今年雖然還在建置，但應該會是「5000.gov.tw」。9月下旬開放紙本預定、數位綁定以及加碼券的登記，等登記到一個程度後，再讓各部會宣布什麼時候抽獎、有多少份額等。