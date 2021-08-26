換柱不怪朱立倫　洪秀柱怒罵「臭男人」這條路不是我選的

▲洪秀柱接受廣播專訪。（圖／翻攝POP撞新聞YouTube頻道）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨於9月25日進行黨主席選舉，前黨主席洪秀柱今（26）日接受廣播評論對四位候選人的看法，力讚朱立倫是最優秀的，但罩門就是「換柱」。

朱立倫、江啟臣、張亞中、卓伯源四人登記參選黨主席，洪秀柱表示，這些人都人才、長期培養的，不是今天突然冒出來的，希望他們做一個君子之爭。

談到朱立倫，洪秀柱說「換柱」就是他的罩門，論這四人資歷經歷各方面表現，「朱立倫是最優秀的」，從政經歷最好，就像我拜託吳敦義選總統時，他各黨政資歷都做過了，難道不當總統、不出來嗎，但他笑而不語。

洪秀柱認為，「換柱不是朱立倫的事，是一群人的事，換柱不能只怪他」，不要拿換柱攻擊張三攻擊李四，「因為你們通通都有分。」

對於換柱事件是否責怪朱立倫？洪秀柱說，她態度始終如一「我覺得有遺憾但沒有怨恨，因為這條路不是我選擇的，是你們這幾個臭男人」，為什麼不下來搞什麼名堂，沒個人都有一段不下來的故事啦。

洪秀柱說，那天在臨全會台下，坐一排黨國大老 ，當時投票要不要換柱，通通都舉手，「如果他們覺得有傷害的話，總有一個人站起來講不一樣的話吧」，但他們都噤聲不語，通通舉手，看到這畫面，我覺得也許我應該檢討一下吧。

主持人黃暐瀚追問，朱立倫是否有尋求支持？洪秀柱回應，只有卓伯源沒打給他，而四個候選人中屬意哪位？洪秀柱說「我屬意黃暐瀚」，不過她說選黨主席是關於2022、2024乾坤扭轉勝選的機會，但目前最主要是否能喚起民眾，努力帶動大家的信心跟喜好。