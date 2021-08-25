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綠營網軍、王浩宇遭控反串　民進黨支持朱立倫提告

▲▼王浩宇24日在臉書指稱朱立倫貼文有許多越南民眾留言支持。（合併圖／翻攝自王浩宇臉書、記者洪靖宜翻攝）

▲王浩宇24日在臉書指稱朱立倫貼文有許多越南民眾留言支持。（合併圖／翻攝自王浩宇臉書、記者洪靖宜翻攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席選舉候選人朱立倫被網友發現有許多越南帳號，留言都是「朱市長謝謝你說出最重要的重點喔！」遭質疑買國外網軍操作流量。朱立倫辦公室發言人凌濤25日指控，民進黨前議員王浩宇自導自演。對此，民進黨呼籲，「支持朱立倫提告、抓出始作俑者」。

凌濤指出，朱立倫臉書提到高端疫苗各種未知，讓年輕人像在玩俄羅斯轉盤，沒一下子竟上演「林瑋豐事件2.0」，同日晚間，朱立倫臉書出現大量越南籍帳號進行複製貼上的留言，這些1450可能沒想到，複製的帳號留言恰是長期參與他們活動的粉絲張女士，第一時間他們就了解全貌，「只能說1450連反串都懶得花時間，非常不認真」。

凌濤也說，另一個可疑點，一串越南姓名的留言帳號隔一段時間，又陸續「神秘消失」，留言後又快速鎖帳號，只有王浩宇能巧合地在四分鐘內截圖這些1450的帳號發文，緊接著綠營側翼粉專轉製圖文攻擊，若非王浩宇對朱立倫過份關愛分秒追蹤，就是拙劣的1450戰術。

對此，民進黨表示，朱立倫遭質疑後硬扯綠營反串，呼籲朱立倫不要含血噴人，沒證據不要硬扯民進黨，也強烈支持朱立倫立刻提吿，抓出始作俑者，看看是誰對他這麼好。

民進黨指出，之前就曾有媒體報導，國民黨的黨務幹部透露，「國民黨中央」有數千個聊天群組及「自動擴散訊息機器人」，可以一鍵轉發訊息，每個月可發出上百萬則訊息，近來國民黨相關的社群也頻頻出現攻擊朱立倫換柱的言論，難道這一波越南網軍事件，是國民黨的「黨內互打」？

民進黨呼籲，朱立倫面對買網軍的質疑，應該大力地追查下去，不要讓假消息、假留言亂帶風向，誤導社會大眾，國民黨中央也應該回應是否用「機器人大軍」攻擊黨內政敵。

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