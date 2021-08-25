抓包！朱辦4步驟證明王浩宇是網軍頭　「1450都要拜他為祖師爺」

▲王浩宇24日在臉書指稱朱立倫貼文有許多越南民眾留言支持。（合併圖／翻攝自王浩宇臉書、記者洪靖宜翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

昨傳出2人打高端疫苗後猝逝，前國民黨主席朱立倫在臉書發文表示「打疫苗，不是玩俄羅斯輪盤」；接著，前桃園市議員王浩宇則截圖朱立倫貼文底下的留言，並分享在臉書，諷刺「沒想到朱立倫主席在越南也那麼有人氣」。對此，朱立倫辦公室發言人凌濤揪出此為王浩宇「自導自演」，並歸納出造謠4戰術，直批「這種人品及紀錄恐怕很多1450都要拜他為祖師爺」。

凌濤25日在臉書以「網路黑魔法四部曲？『佛地魔』自證網軍頭！」發文，表示1450抹黑戰術推陳出新，綜合歸納，無非是用「養網軍、假網軍、反串軍」，這三大爛招來進行人格謀殺。

凌濤指出，朱立倫臉書昨提到高端疫苗各種未知，「讓年輕人像是在玩俄羅斯轉盤」，面臨風險；不料沒一下子竟然上演「林瑋豐事件2.0」。同日晚間，朱立倫臉書出現大量越南籍帳號進行複製貼上的留言，不過這些1450可能沒想到，他們複製的帳號留言恰是長期參與我們活動的粉絲張女士，第一時間我們就了解全貌。「只能說1450連反串都懶得花時間，非常不認真」。

凌濤也說，另一個可疑點，一串越南姓名的留言帳號隔一段時間，又陸續「神秘消失」，留言後又快速鎖帳號，只有天縱英明的王浩宇能「巧合」地在四分鐘內截圖這些1450的帳號發文；緊接著綠營側翼粉專轉製圖文攻擊，如果不是王浩宇對朱立倫過份關愛分秒追蹤，就是拙劣的1450戰術。

凌濤諷刺，王浩宇過去「豐功偉業」，早在2009年王浩宇在PTT散播不實訊息、狂打置入性行銷廣告，宣傳自己的產品，以犧牲公共討論品質為代價，一度被PTT封殺，被網友戲稱為「PTT佛地魔」，這種人品及紀錄恐怕很多1450都要拜他為祖師爺。

凌濤認為，用錢「養」境外越南網軍、發動「假」網軍反串、製造假象「謀殺」異己，這就是最經典的綠營1450 「養、套、殺」戰術。

「社群平台在民進黨手中，淪為1450假訊息護航政府的舞台，還可以輕易製造假事件排除異己。原本對於高端疫苗的公共議題討論，被綠營弄得如此腥臭不堪。」凌濤如此批評。

他也提醒，綠營鎖定朱立倫進行側翼攻擊不是偶然事件，前幾日YouTuber阿滴也是1450出征的受害者。因此，今天大家不站出來反抗，下一個遭毒手的對象就是所有人！因為任何正常人想像不到的事情，這些1450全部都做得出來。「我們要珍惜與守護公共議題能夠正面辯論的機會。大家正面對決，一定要和這種沒有底線的網軍對抗到底！」

▼凌濤25日臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／凌濤）