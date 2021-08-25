江啟臣重申不選2024　連勝文：那要不要選副總統、立委？

▲前國民黨智庫副董事長連勝文。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

日前宣布棄選並請辭國民黨智庫副董事長職務，轉而改挺國民黨主席候選人朱立倫的連勝文，25日接受廣播節目專訪時質疑，國民黨主席江啟臣強調自己不考慮2024，不選總統，那要不要選副總統、立委，「國民黨過去3年黨務不能維持中立，導致黨內分裂、無法團結，讓我深惡痛絕。」

對於黨主席選舉，連勝文分析，朱立倫受歡迎的程度較江啟臣高，自主性黨員與朱立倫的理念比較契合，在新北市情況也類似，桃竹苗地區大家也認為朱立倫較有機會幫黨解決問題，「朱立倫才是國民黨現階段最適合的黨主席人選。」

被問及朱立倫當選後是否參選2024或擔任黨務工作，連勝文則表示，朱立倫高興就好，但根據他過去的經驗，「現在跟我說這種事，我都不信。」

另一黨主席候選人江啟臣日前再次強調自己絕不考慮2024，對此，連勝文質疑，不選總統，那要不要選副總統、要不要選立委？未來如果募款，錢是要先給自己與派系，還是先給黨內其他人？

連勝文表示，未來握有提名權的人，如果要參選公職，必須要有一套機制，朱立倫認同這個看法，因為朱立倫自己就是受害者，國民黨的2020總統提名初選制度就改了6次，「改來改去就是為自己量身訂做，造成國民黨崩盤。」

對於國民黨立委林為洲堅持打高端疫苗，連勝文質疑，黨內有人一下子說要把手臂留給高端疫苗，後來卻去提告，現在又有人去打高端疫苗，昨天又呼籲要暫停施打高端疫苗，「國民黨對這個議題的立場到底是什麼？吵短線議題是增加國民黨聲量，還只是為了個人的聲量？」

連勝文表示，國民黨智庫最早提出今年疫苗會不夠，但過去黨內有人叫智庫不要「逆時中」，從自己的角度來看，就是叫他閉嘴：至於是誰要他閉嘴，「不想指名道姓，只能說所謂黨內包括黨團與黨中央。」