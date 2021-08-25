「江啟臣沒什麼不好」　連勝文曝改挺朱立倫選黨主席3理由

▲由左至右為江啟臣、連勝文、朱立倫。（組合圖／記者屠惠剛、張一中、林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席將在9月25日改選，前後任黨主席朱立倫、江啟臣對決態勢明顯，對此，日前宣布棄選並請辭國民黨智庫副董事長職務的連勝文，在接受廣播訪問時親曝自己改挺朱立倫的3個理由，包括黨員與朱的理念比較契合、朱立倫在新北、桃竹苗地區也有不錯支持度，以及認同朱立倫對於黨提名公職的中立理念。

針對國民黨主席選舉，連勝文表示，朱立倫才是國民黨現階段最適合的黨主席人選，不但較江啟臣更受歡迎，經過多次對話後，發現跟朱立倫理念上也比較接近，自己很看重選務中立、利益迴避，未來握有提名權的人若要參選公職，必須要有一套機制。

連勝文表示，對於選務中立，朱立倫也認同這個想法，因為朱立倫自己就是受害者，國民黨的2020總統提名初選制度就改了6次，「改來改去就是為自己量身訂做，造成國民黨崩盤。」

連勝文指出，江啟臣沒什麼不好，但國民黨現在急需整合黨中央、立院黨團、智庫等資源，在這樣的情況下江啟臣的長處沒辦法做最好發揮，任何組織在重整每個階段都有不同需求，就他個人了解，朱立倫在台北市黨內較受歡迎，且在雙北和桃竹苗等地都有不錯的支持度，「現階段朱立倫就是最符合需求的那個人。」