無防護衣受困冰冷海中！　失溫男被「一群海豚包圍」奇蹟助他活命

Swimmer is rescued in 'miracle' 2½ miles out at sea after he was surrounded by dolphins 'who ... https://t.co/RGcKXaVpCZ via @MailOnline — Philip Hilton (@alkalite5) August 24, 2021

記者李振慧／綜合報導

英國一名男子想要長泳橫跨海峽，然而游到一半因為體力用盡受困在冰冷海水中，在出發12小時後幸運被搜救人員發現。搜救人員發現男子全身只穿著一件輕薄泳褲，周圍居然圍繞著一群海豚，認為是海豚的幫助才讓他沒有失溫死亡。

英國《每日郵報》報導，這名約30歲的男子來自倫敦德里(Londonderry)，他計畫從愛爾蘭南部卡斯爾格雷戈里海灘(Castlegregory beach)，長泳8公里抵達穆克拉格莫爾岩石(Mucklaghmore Rock)，然而他卻沒有準備任何防護裝備，只穿著一條泳褲就跳入海中，後來在距離岸邊約4公里處被人發現。

搜救人員奧康奈爾(Finbarr O'Connell)表示，22日上午在海灘上發現男子衣物，當局便立即展開搜救行動，搜救行動後來一度中斷，後來加入搜救船與直升機，行動直到下午6時才又繼續，後來在距離海岸約4公里處發現一群海豚，才讓他們順利找到男子。

奧康奈爾驚呼，男子能存活下來根本就是奇蹟，「他非常幸運，要是再晚半小時可能就太晚了，沒有人知道他是怎麼活下來的，他沒有穿潛水衣，什麼都沒有，醫護人員也對於他的情況十分驚訝」。

更讓奧康奈爾感到驚奇的是，他們抵達時，發現一群海豚在男子周圍徘迴，但沒有表現出任何攻擊性，「他的周圍有很多海豚，也許牠們是用自己的方式在保護他，誰知道呢」。

▼男子因為海豚奇蹟活下來。（圖／示意圖／達志影像）