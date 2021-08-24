感染後必死！英爆「小龍蝦集體染瘟疫暴斃」　專家籲勿接觸溪水

▲白螯小龍蝦是英國的瀕危保育物種。（圖／翻攝自Facebook／Ribble Rivers Trust）

實習記者黃品臻／綜合報導

英國近日發生瀕危保育物種「白螯小龍蝦」（white-clawed crayfish）集體死亡的離奇事件，當地漁業專家推測，這些蝦群疑似是感染有「小龍蝦瘟疫」之稱的「龍蝦瘟疫真菌」（Aphanomyces astaci）而死亡，雖仍有待查證，但呼籲民眾應避免接觸事發區域溪水，也勿讓寵物戲水。

綜合外媒報導，英國環境署（The Environment Agency）表示，已列入瀕危保育物種的「白螯小龍蝦」，近日被發現在格洛斯特郡（Gloucestershire）的辛德福德（Cinderford）和蘇達利（Soudley）兩條溪流中大量死亡。

漁業技術專家班格（Chris Bainger）推測，死亡的蝦群可能感染了「龍蝦瘟疫真菌」。他說，「這還有待證實，但從我們搜集到的證據來看，我們認為確實有疫情（瘟疫）爆發。」

報導指出，若確定為「龍蝦瘟疫真菌」，將是格洛斯特郡首次出現該種瘟疫。因該區擁有大量原生種的白螯小龍蝦，班格擔憂瘟疫恐將對其構成巨大威脅。

「龍蝦瘟疫真菌」是種會感染淡水龍蝦的水黴，染疫的龍蝦尾部會變成白色或紅褐色，目前只有該種真菌的原宿主、來自北美的「信號小龍蝦」（signal crayfish）對其有抵抗力，但歐洲的所有小龍蝦再染疫後數週內就會死去。

另外雖然「龍蝦瘟疫真菌」對人類或其他動物沒有致命性，但專家仍呼籲，為降低風險，民眾仍應避免與該區水域接觸，涉水時也應穿著靴子，並切勿讓寵物至溪水中嬉戲。

白螯小龍蝦是歐洲淡水小龍蝦，是英國最大的原生淡水無脊椎動物，也是唯一一種原產於不列顛群島的小龍蝦，牠的習性是白天會躲在岩石和原木下面，晚上才會出來覓食。