女網紅戴戒指睡覺悲劇！　影片曝醒來「拇指腫脹發紫」險壞死

記者張靖榕／綜合外電報導

戴著戒指首飾入睡可能會有危險，英國倫敦一名女網紅前一晚把戒指套在拇指上，然後沉沉睡去，醒來後發現拇指又緊又痛，前端指節竟然整個變成紫色，碰觸時還毫無感覺，最後只好趕快送去急診室。醫師成功切除她的戒指，但她的拇指已經斷掉了，仍然需要治療一段時間才能康復。

▲艾咪拇指腫成紫色。（圖／翻攝自TikTok）

在TikTok相當活躍的女網洪艾咪（Ami），日前上傳了一系列短影音，給大家「示範」為什麼不該戴著首飾入睡。她說一天早上醒來感覺拇指緊到很痛，一看才想起原來昨天睡前，自己把戒指從別指換過來拇指戴，但因為之前也這樣玩過，一個晚上過去也都沒事，所以才不擔心，但這次卻變得非常恐怖。

艾咪說她一整個早上都和男友在想辦法把戒指拿出來，但「我們試了一大堆的方法」，戒指還是卡在原位，而她的拇指只是變得更腫更紫，最後只好去急診室就醫，「情況變得愈來愈糟糕」。

▲▼艾咪和男友在家嘗試更種方法取下戒指都失敗，還不小心弄斷骨頭。（圖／翻攝自TikTok）

「長話短說」，艾咪解釋醫生耗費1.5個小時終於成功幫她切除戒指，但之後照X光片發現她自己想辦法把戒指拿下來的時候，意外弄斷了拇指，所以必須戴上固定護具等待骨頭復原。

艾咪23日將一系列短影音放到TikTok上，很快吸引超過300萬人次瀏覽。她說拇指被戒指卡住時看起來就像「火腿關節」（Gammon Joint），她也在影片最後告誡大家，睡覺的時候一定要記得把首飾拿下來。