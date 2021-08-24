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詐騙集團大打「美女牌」行投資詐騙　監委申請自動調查

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲中華民國監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

監察委員蔡崇義、賴鼎銘24日表示，詐騙集團大打美女牌，透過LINE、Telegram等群組，以「正牌金融機構」的名號，宣稱「保證獲利」，並藉由社群軟體狩獵肥羊，再以投資海內外飆股、未上市公司、虛擬貨幣等騙人入金，他們已經申請自動調查。

蔡崇義、賴鼎銘24日上午發布新聞稿指出，今年7月台股整體開戶數衝破1175萬戶再創歷史新高，然而卻成為詐騙集團的溫床。根據刑事警察局統計110年1月至7月，投資詐騙案高達2550件，為去年同期的1倍，將近新台幣9億元財產損失，幾乎是109年全年被詐騙總額。

蔡崇義、賴鼎銘表示，詐騙集團大打美女牌，透過LINE、Telegram等群組，以「正牌金融機構」的名號宣稱「保證獲利」，並藉由社群軟體狩獵肥羊，再以投資海內外飆股、未上市公司、虛擬貨幣等騙人入金；手機簡訊和LINE點入所收到之「領飆股」、「券商推薦」等投資簡訊連結，即會被要求入群組。

蔡崇義、賴鼎銘再指，甚至有因海外公司狀況不明，較易詐騙，而以「助理」叫大家開複委託，買港股、美股，藉「代操」、「報明牌」等方式誘導民眾投資，騙取資金。

蔡崇義、賴鼎銘質疑，政府有無縱容以臉書及社群媒體、隨機電話詐騙；內政部、證券期貨局、國家通訊傳播委員會等目的主管機關，有無善盡職責，並提出改善之法制或措施；有無漠視利用投資詐欺等新興詐騙方式紊亂股市秩序，實有深入瞭解之必要。

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關鍵字：

投資詐騙監察院蔡崇義賴鼎銘

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