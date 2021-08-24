三星大手筆投資！李在鎔假釋「3年花240兆韓元」　聚焦半導體、生技

▲三星電子副會長李在鎔13日假釋出獄。（圖／路透社）

文／中央社記者廖禹揚首爾24日專電

三星電子今天就旗下子公司發表投資計畫，規劃至2023年底前對半導體、生技等主要戰略事業投入240兆韓元（約新台幣5.8兆元），增雇4萬員工，創下韓國單一企業投資最大規模。

韓聯社報導，三星電子就旗下主要子公司發表投資、雇用及互利事業生態系建構相關計畫，總投資額240兆韓元中，180兆韓元預計用於韓國國內投資，同時也將透過收購、合併等方式，維持市場優勢地位。

未來3年內，除三星本身預計雇用人數從約3萬增至4萬人，大規模投資預計也將帶動相關產業新增56萬個工作機會。

在集團核心事業半導體上，繼先前宣布至2030年前針對系統半導體的171兆韓元投資，三星將持續擴大對系統半導體及記憶體投資，開發14奈米以下DRAM與200層以上NAND技術；包括在美興建第2座晶圓廠在內，預計3年內至少在系統半導體部門投資50兆韓元。

▲三星集團在京畿道平澤市半導體工廠園區增設第3產線，總統文在寅5月13日視察該地。（圖／達志影像）

同時，三星也將生技事業列為相當於「半導體第2」的重點項目。三星旗下目前已有3座生物製劑委託開發生產（CDMO）廠完工，加上目前正在興建的第4工廠，產能將來到62萬公升，穩坐世界第一地位。

三星同樣將在生技事業上採取積極攻勢，後續將再興建第5、第6工廠，力圖成為國際生技醫藥品生產中心；同時也計劃進軍細胞基因治療劑等下世代治療劑的委託開發生產市場。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及副會長李在鎔入獄影響，三星對於未來事業的準備工作一度停滯，而李在鎔假釋出獄僅11天就敲定如此大型投資計畫，很有可能是為符應「國民的期望」。

▲三星電子在南韓京畿道華城的晶片生產工廠。（圖／達志影像）

今年初甫入獄的李在鎔，服刑約半年就獲假釋出獄，引發輿論爭議；韓國總統文在寅為此在李在鎔13日假釋當天發表官方立場，說明「基於國家利益」決定假釋李在鎔，希望國民理解，也指出不少國民希望李在鎔在半導體及疫苗領域發揮要角作用。

李在鎔在假釋當天就馬不停蹄地前往公司與主要經營幹部會面，之後接連與記憶體、晶圓代工等各事業部負責人員開會討論這次投資計畫。

三星表示，這次投資計畫是為因應疫情對企業及國際秩序、社會構造帶來的大變革，以盡到在國家經濟、社會面臨課題上的企業責任；希望透過果敢的投資，帶動後疫情時代的企業改革，協助韓國通過難關、進一步躍升。

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