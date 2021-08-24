▲瑞芳警分局長交接，新北警局長黃宗仁勉「人民最大、基層優先」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府瑞芳警分局今（24日）上午10點辦理卸、新任分局長交接佈達典禮，由於疫情關係避免群聚，特別邀請東北角轄區民意代表、4區區長及分局民防義警幹部、警友辦事處主任等重要人士到場觀禮，並由警察局長黃宗仁親自到場監交，整個儀式簡單隆重，備感溫馨。

警察局長黃宗仁在佈達典禮中表示，王鴻儒分局長的學、經歷完整，是不可多得的人才，希望王分局長秉持「基層優先，人民最大；治安不空窗，服務不打烊，新北家園我們守護」的理念為東北角鄉親服務。

▲新北市警察局長黃宗仁在佈達典禮中表示，王鴻儒分局長的學、經歷完整，是不可多得的人才。

新任分局長王鴻儒表示，感謝歷任分局長為東北角地區立下深厚良好的交通及治安基礎，將會在這基礎上更加精進，讓人民感受到優質的警政服務。

瑞芳警分局新任分局長王鴻儒，中央警察大學警察公共安全學系正科58期畢業、中央警察大學警察政策研究所碩士，歷任宜蘭縣政府警察局三星、礁溪、羅東分局長、基隆市警察局第四分局長、花蓮港務警察總隊督察長、新竹縣政府警察局主任秘書、嘉義市政府警察局副局長、新北市政府警察局督察室特勤股長等職務。

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