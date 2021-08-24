▲金山六三社區變身水水田莊，新北六股里活化環境改造立典範。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於金山區的六三社區，在加入新北農再社區的行列後，逐步改善社區內環境，不僅保有舊時農村設施，更加以活化環境，讓社區變成當地居民口中的「水水田莊」台語音譯，同時這裡也是全台重要的甘藷產區之一，在這盛產的台農66號紅心地瓜香甜可口，往往供不應求。

六三社區位於在地人所稱的「美人山」山腳下，這裡也被稱作六股平原，因位於火山地質區為砂質土壤，且能同時獲得清水溪和磺溪的灌溉，絕佳的地理環境讓產出的地瓜擁有與眾不同的特殊綿密口感。八月是新北健康三寶甘藷的盛產期，也是金山一年一度的甘藷季節，口感緊實、甜度高的紅心地瓜廣受民眾的喜愛。

▲金山六三社區變身水水田莊，將民宅外圍變身成活潑的彩繪塗鴉牆。

六股里長鐘鼎平表示，早期社區因工業化、都市化，造成人口逐漸老化，地方文化沒落，為了活化六三社區，里長帶領社區加入新北農再社區並參與四年的培根計畫，社區夥伴集思廣益並凝聚共識，讓社區日漸恢復了生命力，在新北市農業局的輔導下，將社區內的洗衣亭修繕，使舊時農村風貌得以保留。

鐘鼎平說，將民宅外圍變身成活潑的彩繪塗鴉牆，又為了活化環境，將社區內閒置空間設置可食地景，增加食物產出，近期也在社區內清水溪旁的景觀平台設置導覽地圖，讓疫情過後來訪社區的民眾都可以跟著「走吧！農村不遠」地圖的腳步，細細品味社區風光，就這樣一步步打造出綠色樂活、富有人文景緻的六三社區。

農業局長李玟表示，金山為新北健康三寶甘藷最重要的產區之一，在六股平原中，除了出產最有名的甘藷，同時也種植水稻，更是北台灣重要的杜鵑花苗木供應地，透過再造環境打造水水田莊美景，讓生產、生活相輔相成。此外，疫情期間民眾可透過宅配方式訂購喜愛的食材，亦可上網搜尋新北市政府農業局「美味健康得來速」，在家就能夠吃在地，食當季！

美麗最大的祕密

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