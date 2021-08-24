▲新任基隆市警察局長劉耀欽，林右昌期勉：穩定治安發揮交通專長。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府警察局今（24日）舉行卸新任局長交接典禮，市長林右昌肯定卸任局長林炎田任內貢獻，期勉新任局長劉耀欽在歷任局長奠定的基礎之下，持續讓地方治安工作穩定，並在交通專業上發揮專長、再創新猷。

林右昌在出席交接儀式後指出，基隆市警察局在警政歷練上是非常重要的一個職位，因為基市警局是六都之外的一等局，所以非常關鍵，歷任基隆市警察局長都是由警政署派任的優異人才，包括新上任的劉局長，尤其劉局長是交通專業，相信可以在歷任局長奠定的基礎之下，持續讓地方治安工作穩定，安定民心。

▲基隆市長林右昌期勉新任局長劉耀欽在歷任局長奠定的基礎之下，持續讓地方治安工作穩定。

林右昌還說，在交通的部分，相信劉局長也可以提出更多更好的做法，讓基隆市在整個市政快速推動的過程，能夠保持交通順暢，並且維持生活品質，他對劉局長寄予厚望，希望他好好加油，加入基隆市政府團隊，讓整個警政工作更制度化、更上軌道。

新任局長劉耀欽畢業於中央警察大學交通學系49期、中央警察大學交通管理研究所碩士、交通大學經營管理研究所博士，歷任高雄市政府警察局楠梓、鼓山、苓雅、林園分局分局長及警政監、內政部警政署高雄港務警察總隊長、金門縣警察局長、臺南市政府警察局主任秘書、臺中市政府警察局副局長等要職，無論中央或地方各領域均有涉獵。

今（24日）上午的交接儀式由警政署警政委員詹永茂監交，另外還有副局長李青泉也一同上任，李副局長曾在本市警察局擔任刑事警察大隊長、刑事局第一大隊副大隊長、後勤科長及國道公路警察局刑事警察大隊長等職；卸任局長林炎田則調任警政署警政委員，包括副議長林沛祥及各界仕紳都到場觀禮。

▲新任基隆市警察局長劉耀欽。



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