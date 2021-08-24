▲新北升格十年環保葬增7倍，聯合海葬儀式溫暖啟航。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市110年首場海葬23日舉行，20位先行者在淡雅花香與家屬溫柔祈語默禱中，於6千公尺外海瀟灑離航，回歸自然懷抱。其中一位黃先生因罹癌於生前申請新北身後關懷計畫，預先擇定海葬作為最後告別，年逾70歲的黃媽媽為圓滿兒子最後心願，不忌諱「白髮人不送黑髮人」傳統，也乘船送愛子最後一程。

民政局長柯慶忠表示，隨時代變遷，環保自然葬接受度越來越高，新北市升格以來共有1萬405人植存、520人參加海葬，相較升格前僅1571人植存、95人海葬，整體成長近7倍；單今年初至7月，參加環保葬者就達963名，其中三芝櫻花生命園區266名，逼近前一年度全年總數，成為今年成長幅度最大的生命園區。

▲新北市單今年初至7月，參加環保葬者就達963名，其中三芝櫻花生命園區266名。

此外，市府率全國之先於三芝櫻花生命園區種福樓設置「環保葬追思專區」，已完成裝設200座祈福燈，今年7月1日開放民眾申請，後續將視使用情形再增加，預計完成1400座祈福燈，提供環保葬家屬一個可思念憑弔的處所。

殯葬管理處長黃秀川表示，2020年5月啟動的身後關懷計畫頗受市民肯定，截至目前已有857位民眾申請通過，並有9位市民接受服務；年滿20歲以上市民可預選環保葬地點或海葬，身故後由市府協助聯合奠祭，免費提供接運、洗身、著裝、禮堂使用等21項流程及環保葬，不必擔心身後事成為家人負擔，更可透過殯葬自主方式，預先為自己選擇生命最終歸屬。

殯葬處指出，今年海葬原計辦理五梯次，受疫情影響延後至今日及9月7日兩梯次，9月7日場次目前受理報名中，家屬只要攜帶火化許可證、切結書及2位登船家屬身分證影本，前往新北市立殯儀館報名即可；海葬過程採嚴謹防疫措施，除租用大型船艇提供寬敞空間，現場也嚴守戴口罩、手部消毒及量測體溫才可登船，並提供家屬酒精濕紙巾隨時擦拭。相關訊息可上「新北市政府民政局」生命終章網站查詢。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

基隆休旅車撞分隔島！「烏龜翻」躺路中央 他受困車內被救出

汽修廠竟是地下槍械室！不修車卻做黑的 基隆警起獲12把長短槍

清查非洲豬瘟走私肉品 基隆警意外查獲2顆越南月餅送驗

持折疊刀搶運將7千元 他稱「罹病失業」求減刑遭打臉

解封喝太嗨！襲警撥掉密錄器還罵「幹X娘」 3男下場慘