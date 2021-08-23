清查非洲豬瘟走私肉品　基隆警意外查獲2顆越南月餅送驗

▲全國清查非洲豬瘟走私肉品，基隆警意外查獲2顆越南月餅送驗。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

日前雲林縣斗六分局在新北市查獲越南走私肉品，並驗出肉品內有非洲豬瘟病毒，也是國內首度驗出病毒的肉品，一對越籍鄧姓母女從事「代購」走私行為，計流向全國1338處，其中有6件可疑肉品，分布於基隆、南投、花蓮、台東、澎湖；基隆警方在收件人阮姓婦女家中，查獲2顆寄自越南含有肉品的月餅，已連夜送驗。

基隆市警察局成立非洲豬瘟查察專案小組，連夜偕同衛生局查訪數名收件人，惟皆向走私肉品的鄧姓婦人訂購化妝品等相關雜貨，但是其中一名阮姓婦女雖未訂購豬肉（製）品，但卻在她家中查獲2顆寄自越南含有肉品的月餅。

▲阮姓婦女雖未訂購豬肉（製）品，但卻在她家中查獲2顆寄自越南含有肉品的月餅。

阮婦供稱，該月餅是其姊姊從越南寄5顆到台灣給她食用，她吃掉3顆，還剩2顆，衛生局人員當場查扣2顆月餅，由動物保護防疫所送防檢局檢驗。

國內發生越籍母女非洲豬瘟走私肉品案，夾帶豬肉製品入境，共計71.786公斤，並涉及全台21縣市，共1338個處所，包含小吃店、商鋪、住家等等，昨日共清查374處，發現有6件可疑肉品，食品都已依規定送驗。

基隆市警局提醒，國人輸入肉品務必依《動物傳染病防治條例》申請檢疫，若違反規定者，將依《依動物傳染病防治條例》第41條規定，處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金，呼籲商家切勿私下出售、陳列或轉賣來路不明之肉製品，以免非洲豬瘟病毒侵入台灣畜牧產業。

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