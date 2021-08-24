快訊／全台1本土足跡曝光　板橋黃昏市場待25分鐘

▲0824新北疫情。（圖／新北市政府提供）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）公布新增1本土案例，新北市下午召開記者會，公布所在地為土城，衛生局也公布足跡，該名確診案例（案16044）8月20日16時27分至16時52分曾前往板橋黃昏市場（板橋區重慶路）。

中央流行疫情指揮中心今（24）公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為1例本土及5例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

▲板橋重慶黃昏市場。（資料照／記者羅志華攝）



指揮中心表示，今日新增之1例本土病例（案16044），為本國籍70多歲男性，8月22日因其他原因就醫，採檢後於今日確診（Ct值37.7）；衛生單位已啟動醫院及社區調查與防治，目前匡列家庭接觸者1人，列居家隔離，其餘接觸者匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,524,269例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含2,507,456例排除），其中15,938例確診。

2020年起累計829例COVID-19死亡病例，其中821例本土，個案居住縣市分布為新北市408例、台北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。