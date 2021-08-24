陳智菡再批林鶴明「恐怖情人變心」　沒有你們柯文哲會過得更好

▲台北市政府發言人陳智菡。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

前柯市府發言人林鶴明23日批評台北市長柯文哲，「害你的是你的小編，不是民進黨。」引來現任台北市政府發言人陳智菡晚間回擊，林鶴明離職後以罵老東家為業「相當特別」。陳智菡24日再度發表長文批評林鶴明，「有一種人叫恐怖情人」、「變心了要跟富二代走就不要在那邊臨去秋波」、「沒有你們，柯文哲會過得更好。」

「有一種人叫做恐怖情人，他們以為自己對對方最好，以愛之名，對被害人進行種種言語暴力、精神綁架。」陳智菡24日於臉書提及，這種人會說自己做的一切都是為對方好、為對方想，實際上只是投射種種想望，拿過去講的每一句話來質疑，但「他們不知道人會成長，或許是因為他們一直回頭，或者還停在原地。」

陳智菡表示，這種恐怖情人以愛為名，當了幕僚就以為是操偶師、造王者，沒有他們就不行，以為自己可以隨意把人擺弄，以為真實人生像動漫一樣可以被人設，「別人都沒有中心思想，就你最有理想。」

陳智菡說，「怎麼會傻到以為我是在說不能批評前東家？」離開一定有理由，不愛了就是不愛了，道不同不相為謀、理念不合就分道揚鑣，若轉職後「本業」是批評前東家來提升自己的價值，實在不厚道，把人抹黑還要全面撲殺，更沒道德。

針對林鶴明提及的北市動物之家緩建，陳智菡回應，動物之家長年陳舊老廢，為了改善流浪動物收容環境，才在柯文哲任內規劃推動改建，先興建中繼之家，2022年還編列預算採購更優質的欄舍，希望提供收容貓犬更好居住品質。動物之家之所以緩建，是因為預算不斷追加，從3億到5億、8億元，幾度將計畫重新檢視後，發現除了設計變更，近年來營建費用飆漲，光垃圾處理費就要2億元，柯文哲希望把每塊錢都用在動物的福利上，幾經評估才忍痛決定緩建。

陳智菡指出，柯文哲23日就在記者會上清楚說明，至少敢為自己的政策辯護、拍板承擔，知道不要為了搏政治紅利與名聲，去揮霍了民脂民膏，「這一點大概就是民進黨很多人做不到的事，疫苗、紓困、振興，民進黨推出的政策很多，與廣大民意背道而馳時，怎不見林鶴明出來大力辯護澄清？該不會核心業務就是罵柯文哲？該不會只是忍著藏著，為了下一次跳槽來鋪排下一個秀場？」

最後，陳智菡強調，君子絕交不出惡言，但對於選擇永遠站在執政者那邊的專業政治從業者來說，似乎沒有這件事，「拜託恐怖情人們，不愛了就不愛了，變心了要跟富二代走，就不要在那邊臨去秋波，除了批評柯文哲，請善用各位的行政資源，不要只會操弄網軍、顛倒是非、愧對民主，也請相信沒有你們，柯文哲會過得更好。」

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