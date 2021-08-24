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北市知名酒吧遭檢舉違反防疫規定　沒隔板、抽菸到廁所群聚

▲▼台北市一間知名酒吧沒有隔板也沒有維持社交距離，遭質疑恐成防疫破口。（圖／讀者提供）

▲台北市大安區一家知名酒吧遭質疑恐成防疫破口。（圖／讀者提供）

記者呂晏慈／台北報導

國內疫情趨穩，8月初起雙北餐飲業有條件解封內用，台北不少酒吧也陸續在臉書發布訊息，表示將開放內用。不過，《東森新媒體ETtoday》接獲民眾投訴，台北市大安區一家知名酒吧完全無視防疫規定，根據檢舉影片，店家不僅沒有落實梅花座、沒有放置隔板，多組客人享受「歡樂周末夜」，肩並肩坐在沙發上聊天飲食，又因現在無法到室外抽菸，店家還請客人都至廁所抽。

民眾投訴質疑，台北市大安區一家知名酒吧未遵守防疫規定，它的營業登記是用飲料店業、飲酒店業、餐館業還是其他餐飲業？為什麼現在已經可以營業了？就算登記為餐廳可以開放內用，但店內沒有設隔板、沒有梅花座，完全不遵守防疫措施。

民眾批評，這間酒吧在周末晚間整間店被人擠滿、生意超級好，且客人幾乎都是年輕人，根據現在疫苗施打的狀況，國內絕大多數年輕人都還沒有打疫苗，難保不會讓日本因年輕族群大量群聚，使年輕人染疫人數急速增加的狀況在台灣上演。

該民眾並指，因為現在防疫期間，人們沒有辦法像過去在馬路邊脫口罩抽菸，這家知名酒吧還要求店內的客人「要抽煙全部都到廁所抽」，恐進一步增加防疫破口，而且當天警方到場了解狀況後，也僅依照《傳染病防治法》開罰3000元，對無視防疫規定的業者難有嚇阻效果。

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