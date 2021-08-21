154走私貓被「人道處理」安樂死　蔡英文痛心要修法：符合人道精神

▲海巡署查獲走私貓咪，在密艙搜出2百隻貓咪，全被擠在62個籠子裡面。（圖／記者邱中岳翻攝）



記者陳家祥／台北報導

海巡署破獲不法私梟走私未檢疫品種貓，其中包含俄羅斯藍貓等62籠約250隻名貴貓種，目前都被防檢局帶走，後續研擬依法人道安樂死。對此，總統蔡英文表示，這樣的結果非常難過，她也感同身受，但為了保護國內動物免於走私動物帶來的疫病風險，必須依法執行，後續會透過修法，讓未來在處理上更符合人道精神。

蔡英文21日晚間在臉書表示，對於今天在防疫規範下，不得不將走私動物安樂死的結果，真的讓人非常難過。尤其許多人家中也有毛小孩，我們一樣感同身受。

「因為走私者的自私，所失去的這一切，都是生命。」蔡英文表示，要對走私者表達最嚴厲的譴責，你個人圖謀私利、不依照合法程序的結果，就是造成生命的損失！把生命當作非法貨物的行為，實在令人痛心。

蔡英文也呼籲各界，希望大家能了解，為了保護國內動物免於走私動物帶來的疫病風險，有關單位必須依法執行，這是目前的法律規範。

「我知道大家對這次的處置有許多不滿，顯然我們必須檢討與精進這樣的制度。」蔡英文強調，務必要透過修法，在嚴格防疫的前提下，讓執法單位也能就個案的執行，可以更符合人道精神，讓制度更加周延。