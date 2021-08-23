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柯市府前、現任發言人槓上　陳智菡批林鶴明：以罵老東家為業「相當特別」

▲▼台北市政府發言人陳智菡。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市政府發言人陳智菡。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲23日提及，總統蔡英文三更半夜發臉書，隔天自己就會被攻擊；柯文哲講完後不到1小時，遭到前柯市府發言人林鶴明批評，「害你的是你的小編，不是民進黨。」對此，管理柯文哲臉書粉專的現任台北市政府發言人陳智菡回應，林鶴明曾擔任台北市政府發言人，離職後卻以罵老東家為業，「相當特別。」

針對走私貓事件，柯文哲日前於臉書提及，不能善待動物不算進步國家，但此舉引起諸多批評聲浪，甚至被台北市議員們翻出過去對動物不友善的言詞，諸如踹貓、把鴿子抓來吃等。面對此爭議，柯文哲表示，自己找到規則，只要蔡英文三更半夜在臉書發文，可預期自己隔天就會受到有計畫、組織的媒體攻擊。

柯文哲的言論，使曾經擔任柯市府發言人、現任民進黨副秘書長的林鶴明於臉書發文反擊，「害你的是你的小編，不是民進黨，因為你的小編不知道你不想增加經費給動物之家。」且柯文哲不是走私者，「攻擊你要幹嗎？」

林鶴明提及，台北市政府想限縮動物之家預算規模，這是北市府偉大的決策，難道民進黨逼的嗎？與其說被攻擊，其實是小編沒搞清楚柯文哲人設，「你的敵人一直都在本能寺，因為他們不像我們如此了解你對動物的態度。」這就是柯黑都是柯粉轉變的原因，「當年他們愛你有多深，受傷就有多深，請現在的小編先多了解柯市長的人設，就不會被網友質疑倒打了。」

針對林鶴明的發言，業務包括管理柯文哲臉書粉專的現任台北市政府發言人陳智菡23日晚間回應，「黨國既然一體，民進黨高層與其整天在臉書上發文道歉、嗆人，不如好好思考如何落實蔡英文意志修法以落實動物權益、遏止走私現象比較實際。」

陳智菡指出，林鶴明也是前台北市政府發言人，「離職之後卻以罵老東家為業，相當特別，且文末總不忘分析柯粉動態與心理狀態，對柯文哲的關注、關愛可見一般。」

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