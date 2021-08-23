柯文哲稱「蔡英文半夜發臉書隔天我被攻擊」　林鶴明打臉揭真相

▲民進黨副秘書長、柯文哲前發言人林鶴明透過臉書反擊柯文哲的指控。（圖／林鶴明臉書）



記者陶本和／台北報導

針對走私貓事件，台北市長柯文哲發文稱不能善待動物不算進步國家，遭到各界抨擊，他23日在記者會上表示，凡是總統蔡英文三更半夜發臉書，隔天他就會被攻擊。對此，民進黨副秘書長林鶴明隨即反擊，「你又不是走私者，攻擊你要幹嘛？」

柯文哲日前針對走私貓事件，透過臉書發文表示，不能善待動物不算進步國家，但此舉引起諸多批評聲浪，甚至被翻出過去對動物不友善的言詞，諸如踹貓、把鴿子抓來吃等。

對此，柯文哲在記者會上表示，他已經找到規則，就是蔡英文只要三更半夜在臉書發文，就可以預期他隔天就會遭受到相當有計畫、有組織的媒體攻擊，認為這是在轉移話題或是把事件弄得更模糊。

針對柯文哲的指控，昔日擔任柯文哲發言人、現任民進黨副秘書長的林鶴明隨即發文反擊，強調「害你的是你的小編，不是民進黨，因為你的小編不知道你不想增加經費給動物之家」。

「是不是太久沒人吐槽？」林鶴明表示，那天蔡英文為了那一篇臉書文，持續盯著幕僚抓重點，好好處理跟社會說明，搞到七晚八晚的不是為了柯文哲，是為了確認行政部門處置情形的結果。

「講難聽一點，柯文哲三個字從來就沒出現在大家討論的範圍內。」林鶴明表示，柯文哲又不是走私者，攻擊你要幹嘛？

林鶴明說，台北市政府想限縮動物之家預算規模，這是北市府偉大的決策，難道民進黨逼你的嗎？與其說你被攻擊，其實是你的小編沒搞清楚柯市長的人設，才害你被質疑，你的敵人一直都在本能寺，因為他們不像我們如此了解你對動物的態度。

林鶴明表示，這就是為何柯黑都是柯粉轉變的原因，因為當年他們愛你有多深，受傷就有多深，請現在的小編先多了解柯市長的人設，就不會被網友質疑倒打了。